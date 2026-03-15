Τι είπε ο Τραμπ και η Σία Αναγνωστοπούλου τον χαρακτηρίζει εγκληματία πολέμου και παράφρονα

Ξέσπασμα οργής της βουλεύτριας Αχαϊας της Νέας Αριστεράς Σίας Αναγνωστοπούλου κατά του Νόναλντι Τραμπ: «Ποιος Διαφωτισμός, ποιο διεθνές δίκαιο, ποια Ειρήνη; “Θα συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε ‘just for fun'”, Ντόναλντ Τραμπ.

“Just for fun”, δηλαδή για την πλάκα μας! Αμερικανοί, Ευρωπαίοι, Μεσοανατολίτες κλπ, ενωθείτε εναντίον ενός χυδαίου πολέμου που σχεδίασε ένας εγκληματίας πολέμου, ένας παράφρων ιμπεριαλιστής με τη συνεπικουρία υποταγμένων κυβερνήσεων που βάφουν την παραφροσύνη με πατριδοκάπηλα, εθνικιστικά και ιδιοτελή χρώματα.

“Just for fun” για τον παράφρονα, που σημαίνει θάνατος και πείνα και ακόμα περισσότερη πείνα για έναν κόσμο που ήδη βιώνει το κόστος των τεράστιων ανισοτήτων. “Just for fun” για να γίνει ακόμα πιο μίζερη, ακόμα πιο φοβισμένη η ζωή των λαών, “just for fun”…

“Just for fun” όλων αυτών που κορδώνονται για τα υπερακριβά εξοπλιστικά, συνδέοντας τον πατριωτισμό μας με τα συμφέροντα του κάθε εγκληματία πολέμου, στο όνομα του εθνικού εχθρού, αυτών που θεωρούν ότι τα φέρετρα με τις σημαίες πρέπει να γίνουν η κανονικότητά μας».

*Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με περαιτέρω πλήγματα στο νησί Kharg του Ιράν και κάλεσε τους συμμάχους να αναπτύξουν πολεμικά πλοία για να ασφαλίσουν το Στενό του Ορμούζ.

Ο Τραμπ δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα του NBC News ότι οι αμερικανικές επιδρομές «κατέστρεψαν ολοσχερώς» μεγάλο μέρος του κόμβου εξαγωγής πετρελαίου και προειδοποίησε για περισσότερες επιθέσεις στο νησί.

«Μπορεί να το πατήσουμε μερικές φορές ακόμα, απλώς για πλάκα», είπε.

