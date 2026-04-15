Τι ισχύει με τον Κοινωνικό Τουρισμό και γιατί το πρόγραμμα ανοίγει 1η Μάη

Γνωστοποιήθηκε ότι από την 1η Μαΐου θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), προσφέροντας τη δυνατότητα διακοπών σε 300.000 δικαιούχους σε όλη τη χώρα.

Επιστροφή φόρου: Ποιοι πληρώνονται κανονικά και σε ποιους μπλοκάρεται η πίστωση

Μάλιστα οι τελικοί δικαιούχοι που θα λάβουν τις επιταγές του κοινωνικού τουρισμού μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων, κατόπιν απευθείας συνεννόησης με τα καταλύματα.

Οι διανυκτερεύσεις μπορεί να φτάσουν τις δέκα, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή σε καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ρόδο. Επιπλέον, ακόμη μεγαλύτερο όφελος προβλέπεται για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), όπου οι δικαιούχοι μπορούν να απολαύσουν έως και δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Σε σχέση με το πρόγραμμα του 2025, οι πολύτεκνες οικογένειες εισέρχονται στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα ΑμεΑ, ενώ οι ανάδοχες μητέρες εντάσσονται πλήρως στο πρόγραμμα.

Πρακτικά, το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2026–2027 που ανοίγει την 1η Μαϊου ενσωματώνει σημαντικές αλλαγές και διευρυμένες παροχές για οικονομικές διακοπές.

Εντωμεταξύ, η νέα δράση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τίθεται σε εφαρμογή νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, ώστε αφενός οι δικαιούχοι να έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν εγκαίρως τις διακοπές τους και αφετέρου να τονωθεί η τουριστική δραστηριότητα από την περίοδο της άνοιξης.

Για το νέο πρόγραμμα προβλέπεται η διάθεση 300.000 επιταγών κοινωνικού τουρισμού, με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ. Οι επιταγές (voucher) αντιστοιχούν σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και για τα ωφελούμενα μέλη της οικογένειάς του. Μέσω αυτών δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης διακοπών σε καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, με ιδιαίτερα χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.

