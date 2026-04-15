Επιστροφή φόρου: Ποιοι πληρώνονται κανονικά και σε ποιους μπλοκάρεται η πίστωση

Οι επιστροφές φόρου γίνονται φέτος με δύο διαφορετικούς τρόπους, με τους ενήμερους φορολογούμενους να πληρώνονται άμεσα και όσους έχουν εκκρεμότητες να βλέπουν τα ποσά να συμψηφίζονται ή να καθυστερούν.

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. φορολογούμενους, τι πρέπει να προσέξουν

Πλέον η εικόνα που διαμορφώνεται από τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνει ότι ο μηχανισμός έχει επιταχύνει σημαντικά, με τις πληρωμές να γίνονται πλέον σε χρόνο που απέχει αισθητά από τις καθυστερήσεις των προηγούμενων ετών.

Μέχρι τις 13 Απριλίου 2026 είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 446.568 επιστροφές και συμψηφισμοί, με το ποσό να φτάνει τα 94.633.257 ευρώ. Από αυτούς, οι 319.592 φορολογούμενοι –δηλαδή το 67,45%– πληρώθηκαν άμεσα, λαμβάνοντας 65.813.669 ευρώ, καθώς δεν είχαν οφειλές. Αντίθετα, 125.671 περιπτώσεις (26,52%) οδηγήθηκαν σε συμψηφισμούς, ενώ οι επιστροφές μέσω ΔΟΥ παρέμειναν περιορισμένες, μόλις στο 0,28% (1.305 περιπτώσεις).

Όσοι δεν έχουν χρέη προς το Δημόσιο λαμβάνουν κανονικά την επιστροφή φόρου, ενώ για όσους υπάρχουν οφειλές ενεργοποιείται αυτόματα ο μηχανισμός συμψηφισμού. Αυτό που διαφοροποιείται φέτος είναι η ταχύτητα της διαδικασίας, καθώς οι επιστροφές για τους «καθαρούς» φορολογούμενους πιστώνονται σε πολύ σύντομο χρόνο μετά την εκκαθάριση της δήλωσης, ενώ και οι συμψηφισμοί γίνονται πιο γρήγορα και μαζικά.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις κοινές δηλώσεις συζύγων, όπου η εκκαθάριση γίνεται ξεχωριστά για κάθε έναν. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν επιστροφή φόρου του ενός δεν συμψηφίζεται με οφειλές του άλλου, με αποτέλεσμα να εκδίδονται δύο διαφορετικά εκκαθαριστικά και να ακολουθείται διαφορετική πορεία για τον καθένα.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι περιπτώσεις εργαζομένων με «μπλοκάκι», οι οποίοι υπό προϋποθέσεις φορολογούνται ως μισθωτοί. Για πολλούς από αυτούς, οι παρακρατήσεις φόρου που έγιναν μέσα στο έτος είναι υψηλότερες από τον τελικό φόρο που προκύπτει με την εκκαθάριση, οδηγώντας σε επιστροφές σημαντικού ύψους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της επιστροφής φόρου αποτελεί η δήλωση έγκυρου τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), χωρίς τον οποίο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η πίστωση των χρημάτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δηλωμένος ή είναι λανθασμένος, η επιστροφή καθυστερεί μέχρι τη διόρθωση των στοιχείων, ακόμη και αν η εκκαθάριση της δήλωσης έχει ολοκληρωθεί κανονικά.

Ταυτόχρονα, από τα εκκαθαρισμένα στοιχεία των δηλώσεων, οι πιστωτικές ανέρχονται σε 107.030.208 ευρώ έναντι 331.703.072 ευρώ χρεωστικών, επιβεβαιώνοντας ότι σημαντικό μέρος των φορολογουμένων είτε δεν πληρώνει φόρο είτε δικαιούται επιστροφή.

Συνολικά, η φετινή εικόνα δείχνει ότι η διαδικασία επιστροφών φόρου έχει γίνει ταχύτερη και πιο αυτοματοποιημένη, με τη μεγάλη πλειονότητα των ενήμερων φορολογουμένων να λαμβάνει τα χρήματα χωρίς καθυστερήσεις. Για τους υπόλοιπους, το «κλειδί» βρίσκεται στον έλεγχο των στοιχείων και των εκκρεμοτήτων, ώστε να αποφευχθούν μπλοκαρίσματα και συμψηφισμοί που μειώνουν ή καθυστερούν την τελική πληρωμή.

