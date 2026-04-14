Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. φορολογούμενους, τι πρέπει να προσέξουν

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία της αυτόματης υποβολής των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων για περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους. Η 16η Απριλίου 2026 αποτελεί την κρίσιμη ημερομηνία, καθώς η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην οριστικοποίηση των δηλώσεων για όσους υπόχρεους δεν έχουν προχωρήσει σε χειροκίνητη υποβολή ή διορθώσεις.

Η διαδικασία αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, των οποίων τα εισοδήματα και οι κρατήσεις έχουν ήδη αναρτηθεί στην πλατφόρμα myAADE. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συνολικά 1.357.222 δηλώσεις πρόκειται να «κλειδώσουν» αυτόματα την ερχόμενη Τετάρτη. Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων (εισοδήματα, ακίνητα, τεκμήρια, οικογενειακή κατάσταση), καθώς τυχόν λάθη των φορέων ή των εργοδοτών μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένη εκκαθάριση.

Εκπτώσεις και τροποποιητικές

Για τους φορολογούμενους με χρεωστικό εκκαθαριστικό, η νομοθεσία προβλέπει κλιμακωτές εκπτώσεις στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης έως τις 31 Ιουλίου 2026:

Έκπτωση 4%: Ισχύει για δηλώσεις που οριστικοποιούνται (αυτόματα ή μη) έως τις 16.04.2026, καθώς και για τροποποιητικές που θα υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου .

Έκπτωση 3%: Εφαρμόζεται σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης με επιπλέον φόρο που θα υποβληθεί από 01.05.2026 έως 15.06.2026.

Έκπτωση 2%: Αφορά τροποποιητικές δηλώσεις που θα κατατεθούν από 16.06.2026 έως την τελική προθεσμία της 15ης Ιουλίου 2026.

Προθεσμίες

Μετά την αυτόματη οριστικοποίηση της 16ης Απριλίου, ανοίγει το παράθυρο για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς κυρώσεις μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Σημειώνεται ότι η γενική προθεσμία για την υποβολή των φετινών δηλώσεων λήγει στις 15.07.2026, ενώ για συμμετέχοντες σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία παρατείνεται έως τις 31.07.2026.

Η φορολογική διοίκηση υπογραμμίζει την ανάγκη για ενδελεχή έλεγχο των προσυμπληρωμένων πεδίων, ειδικά σε περιπτώσεις αναδρομικών αποδοχών ή μεταβολών στην οικογενειακή κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες ταλαιπωρίες μετά την πρώτη εκκαθάριση.

