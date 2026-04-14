Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. φορολογούμενους, τι πρέπει να προσέξουν

Ορόσημο η 16η Απριλίου για μισθωτούς και συνταξιούχους

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. φορολογούμενους, τι πρέπει να προσέξουν
14 Απρ. 2026 7:45
Pelop News

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία της αυτόματης υποβολής των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων για περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους. Η 16η Απριλίου 2026 αποτελεί την κρίσιμη ημερομηνία, καθώς η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην οριστικοποίηση των δηλώσεων για όσους υπόχρεους δεν έχουν προχωρήσει σε χειροκίνητη υποβολή ή διορθώσεις.

Η διαδικασία αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, των οποίων τα εισοδήματα και οι κρατήσεις έχουν ήδη αναρτηθεί στην πλατφόρμα myAADE. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συνολικά 1.357.222 δηλώσεις πρόκειται να «κλειδώσουν» αυτόματα την ερχόμενη Τετάρτη. Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων (εισοδήματα, ακίνητα, τεκμήρια, οικογενειακή κατάσταση), καθώς τυχόν λάθη των φορέων ή των εργοδοτών μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένη εκκαθάριση.

Διαβάστε επίσης: ΔΥΠΑ: Λήγει στις 15 Απριλίου η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης

Εκπτώσεις και τροποποιητικές

Για τους φορολογούμενους με χρεωστικό εκκαθαριστικό, η νομοθεσία προβλέπει κλιμακωτές εκπτώσεις στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης έως τις 31 Ιουλίου 2026:

  • Έκπτωση 4%: Ισχύει για δηλώσεις που οριστικοποιούνται (αυτόματα ή μη) έως τις 16.04.2026, καθώς και για τροποποιητικές που θα υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου.

  • Έκπτωση 3%: Εφαρμόζεται σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης με επιπλέον φόρο που θα υποβληθεί από 01.05.2026 έως 15.06.2026.

  • Έκπτωση 2%: Αφορά τροποποιητικές δηλώσεις που θα κατατεθούν από 16.06.2026 έως την τελική προθεσμία της 15ης Ιουλίου 2026.

Προθεσμίες

Μετά την αυτόματη οριστικοποίηση της 16ης Απριλίου, ανοίγει το παράθυρο για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς κυρώσεις μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Σημειώνεται ότι η γενική προθεσμία για την υποβολή των φετινών δηλώσεων λήγει στις 15.07.2026, ενώ για συμμετέχοντες σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία παρατείνεται έως τις 31.07.2026.

Η φορολογική διοίκηση υπογραμμίζει την ανάγκη για ενδελεχή έλεγχο των προσυμπληρωμένων πεδίων, ειδικά σε περιπτώσεις αναδρομικών αποδοχών ή μεταβολών στην οικογενειακή κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες ταλαιπωρίες μετά την πρώτη εκκαθάριση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:56 Πτέρη και Πλατανιώτισσα στο ευρωπαϊκό δίκτυο των «Δρόμων της Ελιάς»
10:48 Η πρόταση του Ιράν που απέρριψαν οι ΗΠΑ
10:45 Ανατροπή αυτοκινήτου στην Αθηνών-Λαμίας , μποτιλιάρισμα στο ύψος της Βαρυμπόμπης
10:39 Μετά από 20 χρόνια μπήκε σούβλα στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων
10:36 Πάτρα: Σύλληψη 16χρονου με πτυσσόμενο γκλοπ, χειροπέδες και στον πατέρα του
10:29 Για ποιο λόγο «επιτέθηκε» ο Φιντάν στην Αθήνα
10:27 Ναύπακτος: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς για διακίνηση κάνναβης
10:19 Τσάμπιονς Λιγκ: Σπουδαίες μάχες περιλαμβάνουν οι σημερινοί αγώνες
10:15 Πάτρα: Ζητούνται απαντήσεις για τη φονική πυρκαγιά
10:10 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:03 Αργοστόλι: Νεκρή 19χρονη τα ξημερώματα στην κεντρική πλατεία
9:55 Εξώσεις-εξπρές από 1η Μαΐου: Τέλος οι καθυστερήσεις για τα απλήρωτα ενοίκια
9:44 Μάχη για τη ζωή δίνει ο 17χρονος μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στους Παξούς
9:36 Ίος: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν μέχρι λιποθυμίας συνομήλικό τους, κατέγραφαν την επίθεση σε βίντεο
9:27 Εξάρχεια: Σταθερή η κατάσταση του 50χρονου περιπτερά μετά την αιματηρή απόπειρα ληστείας
9:22 Πάτρα: Συλλυπητήρια ΚΟΔΗΠ για το θάνατο της Χαρίκλειας Σκανδάμη
9:17 Λατινοπούλου: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής»
9:10 Νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο: Αυξήσεις «στο χέρι» έως 107 ευρώ
8:57 Ουκρανία: Σφυροκόπημα σε Οδησσό και Ζαπορίζια μετά τη λήξη της πασχαλινής εκεχειρίας
8:49 Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ