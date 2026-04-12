ΔΥΠΑ: Λήγει στις 15 Απριλίου η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), καθώς η προθεσμία ολοκληρώνεται την Τετάρτη 15 Απριλίου στις 23:59.

Η δράση αφορά ανέργους που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και υλοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχεύοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης και την επανένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και επιθυμούν να ενταχθούν σε δράσεις κατάρτισης και απασχόλησης.

Παράλληλα, δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν κανονικά οικονομική δραστηριότητα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, προσλαμβάνοντας ανέργους.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις

Ιδιαίτερα ελκυστικά είναι τα κίνητρα για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη δράση, καθώς προβλέπεται:

100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα 12 μηνών

Μηνιαίο όφελος που φτάνει τα 1.118 ευρώ ανά εργαζόμενο

Συνολικό ετήσιο όφελος έως 13.416 ευρώ ανά θέση εργασίας

Δυνατότητα πρόσληψης ανέργων όλων των ειδικοτήτων

Χωρίς υποχρέωση διατήρησης του προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για τις επιχειρήσεις υποβάλλονται μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, ενώ αντίστοιχα οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, στις σχετικές διευθύνσεις που έχουν ανακοινωθεί.

Στόχος η επανένταξη στην εργασία

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των ανέργων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Με την προθεσμία να εκπνέει στις 15 Απριλίου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κινηθούν άμεσα, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης και επιδότησης.

