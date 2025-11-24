Τι κάνει ο Λεβαδειακός με πρώην της Παναχαϊκής; Πάντα στην 4άδα, φουλ για Ευρώπη!

Στην 11η αγωνιστική της Super League οι ομάδες του Big4 συνέχισαν με νίκες κι έτσι δεν άλλαξαν και οι μεταξύ τους αποστάσεις στον βαθμολογικό πίνακα.

Ο Λεβαδειακός, του πρώην τεχνικού της Παναχαϊκής, Νίκου Παπαδόπουλουυ, είναι επίσης στους κερδισμένους, μετά τη σπουδαία νίκη επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό με 2-1. Οι Βοιωτοί είναι πλέον μόνοι τους στην τέταρτη θέση.

Ο ΟΦΗ, παράλληλα, πήρε την τρίτη του νίκη με το ίδιο σκορ, έπιασε τον Ατρόμητο κι έστειλε στην προτελευταία θέση την ΑΕΛ Novibet.

Τα αποτελέσματα (11η αγωνιστική)

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0

ΑΕΚ – Αρης 1-0

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Βόλος – Λεβαδειακός 1-2

ΑΕΛ Νovibet – OΦΗ 1-2

Η βαθμολογία (11η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 28

2. ΠΑΟΚ 26

3. ΑΕΚ 25

4. Λεβαδειακός 21

————————————-

5. Βόλος 18

6. Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 13

8. Κηφισιά 12

—————————————-

9. Παναιτωλικός 12

10. Ατρόμητος 9

11. ΟΦΗ 9

12. Αστέρας AKTOR 8

13. ΑΕΛ Novibet 7

14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

