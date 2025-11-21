Τι λέει η ΕΛΑΣ για τους παραβάτες Ματσούκα – Τσιτσιπά

Στα φώτα της δημοσιότητας βρέθηκαν για λάθος λόγους, η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα και ο τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς, οι οποιοι συνελήφθησαν για επικίνδυνη οδήγηση.

Η ηθοποιός συνελήφθη στη Βουλιαγμένη ενώ η Lotus του τενίστα «πιάστηκε» από κάμερα της Αττικής Οδού να κινείται με 210 χλμ./ώρα και του επιβλήθηκε ψηφιακό πρόστιμο.

Η σύλληψη της Δήμητρας Ματσούκα

Η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη σε μπλόκο στη Βουλιαγμένη να οδηγεί με 97 χλμ./ώρα αντί για 50.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το δίπλωμα, καθώς και οι πινακίδες του οχήματος, είχαν αφαιρεθεί από προηγούμενη παράβαση του ΚΟΚ, ενώ βρέθηκε θετική σε αλκοτέστ (0,38 mg/l).

Η ηθοποιός προσήχθη στο Α’ Τμήμα Νοτιοανατολικής Αττικής και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία,. Έτσι χθες Πέμπτη 20/11/2025οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Η δίκη της αναβλήθηκε και αναμένεται να διεξαχθεί για τις 2 Δεκεμβρίου, προκειμένου να προσκομίσει τις βεβαιώσεις πληρωμής των κλήσεων, και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος χωρίς πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο στο οποίο έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

«Είναι πολύ στεναχωρημένη»

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Δήμητρας Ματσούκα, Αλέξη Στεφανάκη που μίλησε στο Mega η ίδια «είναι πολύ στεναχωρημένη».

«Η ελληνική δικαιοσύνη μας ζητά εξηγήσεις και οφείλουμε να τις δώσουμε ευθαρσώς» πρόσθεσε.

Πρόστισμο 2.000 ευρώ στον Τσιτσιπά

Στην τσιμπίδα του νόμου και των… έξυπνων καμερών της Αττικής Οδού πιάστηκε ο πρωταθλητής του τένις Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο γνωστός αθλητής πιάστηκε από τις κάμερες να οδηγεί το πολυτελές του αυτοκίνητο με 210 χιλιόμετρα και η… λυπητερή του ήρθε μέσω gov.gr.

Ο Τσιτσιπάς θα κληθεί να πληρώσει 2.000 ευρώ, ενώ του αφαιρείται το δίπλωμα για έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, άλλος βρισκόταν στο τιμόνι το βράδυ της 24ης Σεπτεμβρίου, οπότε και έγινε η παράβαση.

Τι προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (νόμος 5209/2025) έχουν καθιερωθεί αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Ειδικότερα:

-Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ: για επίπεδο 0,50–0,80 g/l, πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες· για 0,80–1,10 g/l, πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες. Για επίπεδο άνω του 1,10 g/l, πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας/πινακίδων για 180 ημέρες, ακινητοποίηση οχήματος και πιθανή ποινική δίωξη.

-Οδήγηση χωρίς δίπλωμα: πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος, φυλάκιση έως 2 έτη· για υποτροπή πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

-Υπέρβαση ορίου ταχύτητας > 50 χλμ/ώρα: πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες· υποτροπή πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες, για δεύτερη υποτροπή 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Τι λέει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Ο νόμος ισχύει για όλους τους πολίτες. Αρκετοί πολίτες που έχουν χάσει δίπλωμά τους, διότι τους έχει αφαιρεθεί από κάποια παράβαση, θεωρούν ότι μπορούν να συνεχίσουν να οδηγούν κανονικά» , επεσήμανε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Παρασκευής 21/11 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Ο νόμος προβλέπει διαδικασία αυτοφώρου, γι’ αυτό και η αστυνομία προχώρησε σε σύλληψη, επειδή οδηγούσε χωρίς να υπάρχει το δίπλωμα που είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση» πρόσθεσε.

