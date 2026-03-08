Τι λέει ο Άκης Τσελέντης για τους πρωινούς σεισμούς στη Θεσπρωτία

Ο καθηγητής σεισμολογίας Άκης Τσελέντης σχολίασε την ισχυρή σεισμική δραστηριότητα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου 2026 στην περιοχή της Θεσπρωτίας.

Ισχυρός σεισμός στην Θεσπρωτία: Ανήσυχοι ξύπνησαν κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδος, τι λέει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ

Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο τμήμα της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και στα νησιά του Ιονίου.

Ο κ. Τσελέντης, σε ανάρτησή του με τίτλο «Σεισμική Καλημέρα», ανέφερε ότι τις τελευταίες επτά ημέρες έχουν καταγραφεί 28 σεισμοί στην ευρύτερη περιοχή της Λεπτοκαρυάς (έως 100 χλμ. απόσταση), από τους οποίους 5 ήταν μεγέθους 2 βαθμών και άνω και 23 μικρότεροι των 2 Ρίχτερ.

«Νομίζω ότι τα μεγέθη που θα ακολουθήσουν θα είναι μικρά και δεν βλέπω λόγο ανησυχίας για τη συγκεκριμένη περιοχή. Η μετασεισμική ακολουθία έως τώρα είναι φυσιολογική», τόνισε ο σεισμολόγος.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το μικρό εστιακό βάθος (9,7-12,9 χλμ.) συνέβαλε στην έντονη αίσθηση της δόνησης σε ευρύτερη περιοχή, ενώ παρατηρείται φθίνουσα τάση στους μετασεισμούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές σε κτίρια ή τραυματισμοί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

