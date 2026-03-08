Τι λέει ο Άκης Τσελέντης για τους πρωινούς σεισμούς στη Θεσπρωτία
Τι εκτιμά ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης για τις δονήσεις 5,3 και 4,7 Ρίχτερ κοντά στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας.
Ο καθηγητής σεισμολογίας Άκης Τσελέντης σχολίασε την ισχυρή σεισμική δραστηριότητα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου 2026 στην περιοχή της Θεσπρωτίας.
Ισχυρός σεισμός στην Θεσπρωτία: Ανήσυχοι ξύπνησαν κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδος, τι λέει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ
Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο τμήμα της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και στα νησιά του Ιονίου.
Ο κ. Τσελέντης, σε ανάρτησή του με τίτλο «Σεισμική Καλημέρα», ανέφερε ότι τις τελευταίες επτά ημέρες έχουν καταγραφεί 28 σεισμοί στην ευρύτερη περιοχή της Λεπτοκαρυάς (έως 100 χλμ. απόσταση), από τους οποίους 5 ήταν μεγέθους 2 βαθμών και άνω και 23 μικρότεροι των 2 Ρίχτερ.
«Νομίζω ότι τα μεγέθη που θα ακολουθήσουν θα είναι μικρά και δεν βλέπω λόγο ανησυχίας για τη συγκεκριμένη περιοχή. Η μετασεισμική ακολουθία έως τώρα είναι φυσιολογική», τόνισε ο σεισμολόγος.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το μικρό εστιακό βάθος (9,7-12,9 χλμ.) συνέβαλε στην έντονη αίσθηση της δόνησης σε ευρύτερη περιοχή, ενώ παρατηρείται φθίνουσα τάση στους μετασεισμούς.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές σε κτίρια ή τραυματισμοί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News