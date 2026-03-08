Ισχυρός σεισμός στην Θεσπρωτία: Ανήσυχοι ξύπνησαν κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδος, τι λέει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ

Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου 2026 στην περιοχή της Θεσπρωτίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Ηπείρου και των γύρω νομών.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η πρώτη δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 05:32, με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας και εστιακό βάθος 9,7 χιλιομέτρων.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, στις 05:36, ακολούθησε δεύτερη δόνηση μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, με επίκεντρο 12 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Λεπτοκαρυάς και εστιακό βάθος 12,9 χιλιομέτρων.

Οι σεισμοί έγιναν έντονα αισθητοί σε μεγάλο μέρος της δυτικής Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, των νησιών του Ιονίου (Κέρκυρα, Λευκάδα), καθώς και μέχρι την Πάτρα. Πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους από φόβο.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ και στον ΣΚΑΪ, τόνισε ότι το μικρό εστιακό βάθος συνέβαλε στην έντονη αίσθηση της δόνησης σε ευρύτερη περιοχή. Όπως ανέφερε, η περιοχή χαρακτηρίζεται από σεισμούς μικρότερων μεγέθων, ενώ παρατηρείται φθίνουσα σεισμική ακολουθία με μετασεισμούς. Εκτίμησε ότι είναι ακόμη νωρίς για να προσδιοριστεί εάν η δόνηση των 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, ωστόσο δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή. Κάλεσε τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου ανέφερε σε ανάρτησή του μικρές καταπτώσεις βράχων στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα προς Ηγουμενίτσα. Επίσης, καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές σε κτίρια ή τραυματισμοί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



