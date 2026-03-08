Εγνατία Οδός: Πτώσεις βράχων από τον πρωινό σεισμό στη Θεσπρωτία

Πτώσεις βράχων σημειώθηκαν στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ Ελευθεροχωρίου και Παραμυθιάς, αμέσως μετά τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου 2026 στην περιοχή της Θεσπρωτίας και της Ηπείρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Epiruspost, ο αυτοκινητόδρομος δεν έχει κλείσει για την κυκλοφορία, ενώ έχουν ήδη κινητοποιηθεί η Τροχαία και η Νέα Εγνατία Α.Ε. για την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.

Παρόμοιες πτώσεις βράχων καταγράφηκαν και σε γειτονικές περιοχές, όπως η Μάζια, η Αμφιθέα και ο Δρίσκος.

Μέχρι στιγμής, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν έχει δεχθεί κλήσεις για άλλα σοβαρά προβλήματα που να σχετίζονται με τον σεισμό, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλο το οδικό δίκτυο της Ηπείρου.

Υπενθυμίζεται ότι οι σεισμικές δονήσεις των 5,3 και 4,7 Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας έγιναν αισθητές σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Ελλάδας, προκαλώντας μικρές καταπτώσεις και διακοπές ρεύματος σε περιοχές των Ιωαννίνων.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα ορεινά τμήματα της Εγνατίας Οδού.

