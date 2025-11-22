Τι λένε οι Ευρωπαίοι για τα σύνορα για οι ενστάσεις τους για το σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία

Από τους Ευρωπαίους και άλλους ηγέτες της Δύσης υιοθετήθηκε κοινό ανακοινωθέν για το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, στο περιθώριο της συνόδου των G20 στη Νότια Αφρική.

Οι ηγέτες επαναλαμβάνουν ότι «είναι σαφείς στην αρχή πως τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας». Παράλληλα, αναφέρουν ότι «ανησυχούν για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας», υπογραμμίζοντας ότι τέτοιοι όροι «θα άφηναν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση».

Στο ανακοινωθέν δηλώνουν ότι «καλωσορίζουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ να φέρουν ειρήνη στην Ουκρανία» και σημειώνουν ότι η αρχική εκδοχή του σχεδίου «περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι ουσιώδη για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Προσθέτουν ότι θεωρούν το κείμενο «βάση που θα απαιτήσει πρόσθετη δουλειά» και εκφράζουν ετοιμότητα «να εμπλακούν» ώστε μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία να είναι βιώσιμη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις προβλέψεις του αμερικανικού σχεδίου που αγγίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. «Επαναλαμβάνουμε ότι η εφαρμογή στοιχείων θα απαιτήσει τη συναίνεση των μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αντίστοιχα», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Στο τέλος του κειμένου οι υπογράφοντες «υπογραμμίζουν τη δύναμη της συνεχούς στήριξής τους προς την Ουκρανία» και δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τη στενή συντονισμένη συνεργασία «με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες», καθώς συνεχίζονται οι διεργασίες γύρω από το σχέδιο των 28 σημείων και τις προοπτικές ειρηνευτικής διαδικασίας.

Το κείμενο συνυπογράφουν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντικ Σχοφ, ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μίχολ Μάρτιν, ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι.

We welcome the continued US efforts to bring peace to Ukraine. The initial draft of the 28-point plan includes important elements that will be essential for a just and lasting peace. We believe therefore that the draft is a basis which will require additional work. We are… pic.twitter.com/PM5LHn7xXX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2025

