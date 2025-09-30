Τι «λένε» τα Πόθεν Εσχες των αχαιών βουλευτών

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου, τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών, που αφορούν τη χρονιά 2023.

Στη δημοσιότητα τα «Πόθεν Έσχες»: Τι δήλωσαν ο Ν. Φαρμάκης, ο Κ. Πελετίδης και οι υπόλοιποι δήμαρχοι της Αχαΐας

Πρόκειται για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων και όλων όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων.

Στα «πόθεν έσχες» περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όλων όσοι εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023. Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία έτη.

Ανάμεσα στα πόθεν έσχες που δόθηκαν στη δημοσιότητα βρίσκονται κι εκείνα των βουλευτών Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας (Ανδρέα Κατσανιώτη, Ιάσονα Φωτήλα και Χριστίνας Αλεξοπούλου), του ΠΑΣΟΚ (Γιώργος Παπανδρέου), του ΣΥΡΙΖΑ (Ανδρέας Παναγιωτόπουλος), της Νέας Αριστεράς (Σία Αναγνωστοπούλου), του ΚΚΕ (Νίκος Καραθανασόπουλος), της Νίκης (Σπύρος Τσιρώνης) και ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Ασπιώτης.

Τα πόθεν έσχες κατατέθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το 2024 και αφορούν την οικονομική χρήση του 2023.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης εμφάνισε το 2023 εισόδημα 32.000 από τη βουλευτική αποζημίωση και 53.000 από πώληση περιουσιακών στοιχείων, δωρεές, κληρονομικές κ.λπ.

Ο κ. Κατσανιώτης διατηρεί καταθέσεις ύψους 165.000 ευρώ, κυρίως στην Εθνική. Διαθέτει 3 ακίνητα σε Πάτρα και πρώην Δήμο Λαρισσού (όλα διαμερίσματα). Επιπλέον, διαθέτει ένα ΙΧ αυτοκίνητο 1.000 κυβικών. Τέλος, ο κ. Κατσανιώτης έχει πάρει δάνειο από τη Βουλή, ύψους 15.000 ευρώ.

ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ

Ο βουλευτής της ΝΔ Ιάσονας Φωτήλας εμφάνισε εισόδημα 31.000 ευρώ από τη βουλευτική του αποζημίωση, 4.000 από ακίνητα, 3.000 από περιουσιακά στοιχεία, δωρεές και 4.000 από άλλες πηγές.

Ο κ. Φωτήλας διατηρεί καταθέσεις ύψους 7.000 ευρώ στην Εθνική. Επίσης, έχει 2 ακίνητα στην Αχαΐα, ένα στο Ευπάλιο Φωκίδας και ένα στην Αθήνα.

Εχει ένα ΙΧ 1.800 κυβικών και ένα δίκυκλο 250 κυβικών. Τέλος, είχε το 2023 ένα οφειλόμενο υπόλοιπο 9.000 ευρώ από δάνειο (λογαριασμός αλληλοβοήθειας βουλευτών).

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Τα εισοδήματα της Χριστίνας Αλεξοπούλου για το 2023 ανέρχονται σε 30.000 ευρώ από τη βουλευτική αποζημίωση, 4.000 από εκμετάλλευση ακινήτων και 1.000 από άλλα εισοδήματα.

Σε ελληνικές τράπεζες (κυρίως στη Eurobank) αποταμιεύει τις καταθέσεις της η κ. Αλεξοπούλου, οι οποίες ανέρχονται περίπου σε 74.000 ευρώ

Η ακίνητη περιουσία της είναι 14 ακίνητα σε Πάτρα, Αθήνα, και Πιερία (τα 8 είναι μονοκατοικίες και διαμερίσματα). Ενώ επιπλέον, διαθέτει ένα ΙΧ 2.000 κυβικών, από το 2007.

Το οφειλόμενο ποσό από τα δάνεια που έχει λάβει είναι συνολικού ύψους 62.000 ευρώ (47.000 στεγαστικό, 15.000 στη Βουλή).

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου το 2023 έχει έσοδα 59.000 ευρώ από τη βουλευτική αποζημίωση και 46.000 από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δωρεές, δάνεια κ.λπ. και 1.600 ευρώ από άλλα εισοδήματα.

Σε τράπεζα των ΗΠΑ (Bank of America) ο Γιώργος Παπανδρέου διατηρεί καταθέσεις ύψους 110.000 δολαρίων και 56.000 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα.

Από ακίνητα, έχει μία μονοκατοικία στη Βάρη και μία στη Νέα Ερυθραία και διαθέτει και ένα ΙΧ 2.000 κυβικών.

Τέλος, ο κ. Παπανδρέου έχει ένα οφειλόμενο υπόλοιπο 12.500 ευρώ από δάνειο από τη Βουλή.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για το 2023 εμφάνισε έσοδα 33.000 από τη βουλευτική αποζημίωση, 700 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα και 4.000 από μερίσματα και τόκους.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος αποταμιεύει τα χρήματά του σε ελληνικές τράπεζες. Εχει 4.000 ευρώ στην Εθνική, και σχεδόν 8.000 στην Πειραιώς.

Η ακίνητη περιουσία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ είναι 10 ακίνητα (3 μονοκατοικίες, 2 διαμερίσματα, 2 οικόπεδα) σε Αχαΐα και Ηλεία. Εχει στην κατοχή του δύο αυτοκίνητα, ένα 2.000 κυβικά κι ένα 1.200.

Εχει δύο καταναλωτικά δάνεια, 14.000 και 9.000, ένα επαγγελματικό 10.000.

ΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου, το 2023 είχε εισοδήματα 25.000 ευρώ από τη βουλευτική της αποζημίωση και 3.000 ευρώ από άλλα εισοδήματα.

Σε ελληνικές τράπεζες αποταμιεύει τις καταθέσεις της η κ. Αναγνωστοπούλου, οι οποίες ανέρχονται σε 13.000 ευρώ στην Εθνική.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της είναι 4.500 ευρώ (από το ταμείο αλληλοβοήθειας βουλευτών και ευρωβουλευτών). Διαθέτει ένα ακίνητο (διαμέρισμα) στην Πάτρα. Δεν δηλώνει κανένα ΙΧ.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος για το 2023 εμφάνισε έσοδα 33.000 από τη βουλευτική αποζημίωση τα οποία, σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ, έχουν κατατεθεί στο κόμμα, 41.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα κ.λπ. και 10.000 από άλλη πηγή.

Ο κ. Καραθανασόπουλος έχει καταθέσεις 5.200 στην Alpha και 1.200 στην Εθνική.

Η ακίνητη περιουσία του βουλευτή του ΚΚΕ Αχαΐας είναι δύο ακίνητα στην Πάτρα, ένα διαμέρισμα και ένα οικόπεδο. Η μόνη του δανειακή υποχρέωση είναι 630 ευρώ από μία πιστωτική κάρτα.

ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Τα έσοδα του βουλευτή της Νίκης Σπύρου Τσιρώνη ήταν το 2023, 42.000 ευρώ. 24.000 βουλευτική αποζημίωση, 15.000 από διάθεση περιουσιακών στοιχείων και δωρεές και 1.700 από άλλα εισοδήματα.

Οι καταθέσεις του είναι 4.000 στην Εθνική. Διαθέτει 3 ακίνητα (δύο οικόπεδα και μία αποθήκη) στην Πάτρα.

Εχει ένα ΙΧ 1.600 κυβικών. Εχει, όμως, δύο δάνεια στεγαστικά στην Εθνική, αξίας 94.000 ευρώ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ

Ο βουλευτής που εξελέγη με τους Σπαρτιάτες, αλλά έχει ανεξαρτητοποιηθεί, εμφάνισε έσοδα 47.000 ευρώ και προέρχονται από τη βουλευτική αποζημίωση 28.000, από διάθεση περιουσιακών στοιχείων και εφάπαξ 15.000, και από άλλα εισοδήματα 2.000.

Από καταθέσεις, το μεγαλύτερο ποσό που έχει σε τράπεζα είναι 134 ευρώ στην Εθνική. Εχει ένα διαμέρισμα ισόγειο στην Πάτρα, ένα ΙΧ 1.600 κυβικών από το 2005. Εχει, όμως, αρκετές δανειακές υποχρεώσεις: συνολικά 49.000 ευρώ από στεγαστικά, ένα καταναλωτικό 12.000 κι ένα επαγγελματικό 8.000.

