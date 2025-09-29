Στη δημοσιότητα τα «Πόθεν Έσχες»: Τι δήλωσαν ο Ν. Φαρμάκης, ο Κ. Πελετίδης και οι υπόλοιποι δήμαρχοι της Αχαΐας

Το pelop.gr παρουσιάζει τα πόθεν έσχες του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και των Δημάρχων της Αχαΐας

29 Σεπ. 2025 14:54
Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («Πόθεν Έσχες») των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023. Στις καταθέσεις περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν για πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Οι δηλώσεις αφορούν τον πρωθυπουργό, τους αρχηγούς πολιτικών κομμάτων, τα μέλη της κυβέρνησης, τους βουλευτές, τους ευρωβουλευτές, τους περιφερειάρχες, τους δημάρχους, καθώς και όσους έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων.

Όλα τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής: hellenicparliament.gr

Ειδικότερα για την περιοχή μας:

Το Πόθεν Έσχες του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη (Ετήσια Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 2024 – χρήση 2023) εδώ
Το Πόθεν Έσχες του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη (Ετήσια Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 2024 – χρήση 2023) εδώ
Το Πόθεν Έσχες του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλου (Ετήσια Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 2024 – χρήση 2023) εδώ 
Το Πόθεν Έσχες του Δημάρχου Ερυμάνθου Θόδωρου Μπαρή (Ετήσια Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 2024 – χρήση 2023) εδώ 
Το Πόθεν Έσχες του Δημάρχου Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλου (Ετήσια Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 2024 – χρήση 2023) εδώ
