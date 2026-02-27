Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Λονδίνο εξετάζει αρχεία στρατιωτικών πτήσεων

Εκπρόσωπος του υπουργείου επιβεβαίωσε ότι, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τους φακέλους της υπόθεσης, ο αποθανών Αμερικανός χρηματιστής – ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα – φέρεται να είχε προσγειωθεί με το ιδιωτικό του αεροσκάφος σε στρατιωτικές βάσεις της Βρετανίας.

Νέα διάσταση λαμβάνει η διερεύνηση της υπόθεσης του Jeffrey Epstein, καθώς το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας προχωρά σε έλεγχο αρχείων στρατιωτικών πτήσεων που ενδέχεται να ρίξουν φως στις μετακινήσεις του στις Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο επίκεντρο οι δεσμοί με τη Βρετανία

Η κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη εθνική προσπάθεια να διερευνηθεί το εύρος των επαφών και της δραστηριότητας του Έπσταϊν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκαν ιδιωτικές πτήσεις μέσω δύο αεροδρομίων του Λονδίνου και ενός ακόμη στην κεντρική Αγγλία για τη διακίνηση γυναικών.

Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι πιέσεις προς τις αρχές να ελέγξουν εάν εγκαταστάσεις της Royal Air Force, όπως η βάση στο Μάρχαμ της ανατολικής Αγγλίας και η Νόρθολτ κοντά στο Λονδίνο, αξιοποιήθηκαν για παρόμοιες δραστηριότητες. Από τα έγγραφα προκύπτει ότι το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν είχε προσγειωθεί και στις συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Η βάση Νόρθολτ χρησιμοποιείται συχνά από ιδιωτικά αεροσκάφη, ωστόσο η παρουσία τέτοιων πτήσεων στο Μάρχαμ – μια από τις βασικές επιχειρησιακές βάσεις πρώτης γραμμής – δεν θεωρείται συνηθισμένη.

Εντολή για πλήρη έλεγχο

Ο John Healey, υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, έδωσε εντολή να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα αρχεία που ενδέχεται να σχετίζονται με πτήσεις του Έπσταϊν προς βάσεις της RAF. Όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος του υπουργείου, στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε πληροφορία συνδέεται με τα εγκλήματά του θα διαβιβαστεί άμεσα στις αρμόδιες αρχές.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι το υπουργείο θα συνεργαστεί πλήρως με την αστυνομία, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του στα θύματα των «απεχθών εγκλημάτων» του χρηματιστή.

Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικούς κραδασμούς στη Βρετανία. Η τελευταία δημοσιοποίηση εγγράφων τον Ιανουάριο οδήγησε μάλιστα σε σύντομη σύλληψη του Prince Andrew, αδελφού του βασιλιά Καρόλου, καθώς και του Peter Mandelson, πρώην πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη διαβίβαση διαβαθμισμένων κυβερνητικών εγγράφων προς τον Έπσταϊν.

Η σκιά του σκανδάλου, όπως όλα δείχνουν, παραμένει βαριά πάνω από το βρετανικό κατεστημένο, με τις έρευνες να συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα.

