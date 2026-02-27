Τιμητική διάκριση στον Σταύρο Ταραβήρα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την καινοτόμο έρευνα στην υδροκεφαλία

Τιμητική πλακέτα στον καθηγητή Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Σταύρο Ταραβήρα απένειμε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος, αναγνωρίζοντας το διεθνώς διακεκριμένο ερευνητικό του έργο.

Τιμητική διάκριση στον Σταύρο Ταραβήρα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την καινοτόμο έρευνα στην υδροκεφαλία
27 Φεβ. 2026 14:46
Pelop News

Τιμητική πλακέτα απένειμε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, στον Καθηγητή Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών,  Σταύρο Ταραβήρα, χθες Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026, αναγνωρίζοντας το σπουδαίο και πρωτοποριακό ερευνητικό έργο που διεξάγει ο λαμπρός επιστήμονας.

Πιο συγκεκριμένα, ο κος Ταραβήρας και η ομάδα του, τα τελευταία χρόνια εργάζονται για την αντιμετώπιση της υδροκεφαλίας μέσω της χρήσης τεχνολογιών εστιασμένων υπερήχων, για την στοχευμένη μεταφορά γονιδίων στον εγκέφαλο. Στόχος της προσέγγισης είναι η αποκατάσταση των μοριακών και κυτταρικών διαταραχών που συμβάλλουν στην εμφάνιση και εξέλιξη της ασθένειας. Το έργο του αυτό μάλιστα τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης, έχοντας λάβει διακρίσεις από καταξιωμένους επιστημονικούς φορείς, όπως πολύ πρόσφατα το Innovator Award 2025 από το Hydrocephalus Association των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που προηγήθηκε της απονομής, ο κος Μπονάνος εξέφρασε το θαυμασμό του για τόσο για το υψηλό επίπεδο της έρευνας που διεξάγει ο κος Ταραβήρας, όσο και για την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης στην αντιμετώπιση της υδροκεφαλίας, στην οποία συμβάλλει τα μέγιστα. Του τόνισε δε, ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποστηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο την αριστεία, την επιστημονική έρευνα και την καινοτομία, πόσο μάλλον όταν αυτά συνυπάρχουν στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, με το οποίο υπάρχει διαρκής συνεργασία.

