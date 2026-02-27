ΠΑΣΟΚ: Η εσωστρέφεια και το τέλμα

Οταν η ΝΔ έχει απορροφήσει τόσο πολύ ΠΑΣΟΚ, οι αντισυστημικοί ψηφοφόροι δεν θα ψηφίσουν ποτέ ΠΑΣΟΚ, καθώς το θεωρούν κυβερνητικό δεκανίκι

Αλήθεια, πόσοι πιστεύουν σε αυτό το ΠΑΣΟΚ; Το ιστορικό κόμμα αδυνατεί στην πράξη και ουσία να είναι το αντίβαρο στην κυβέρνηση, το ισχυρό κόμμα αντιπολίτευσης. Σε μια εποχή μάλιστα φθοράς της κυβέρνησης της ΝΔ, αντί να ανεβαίνει, μένει στάσιμο ή και κατεβαίνει. Στην ουσία δεν εκφράζει καμία δυναμική και βυθίζεται σε ένα τέλμα και λίγο πριν το Συνέδριο.

Μάλιστα στο κόμμα επικρατεί και μια εσωστρέφεια. Στην ουσία αν και επίσημα δεν υφίσταται αμφισβήτηση Ανδρουλάκη, υπάρχει. Και αυτό φαίνεται από τις διαφορετικές απόψεις για την τακτική του κόμματος και όπως εκφράζονται από τους άλλους ισχυρούς παράγοντες του κόμματος.

Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ, και δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει όλοι, το είχαμε επισημάνει πριν καιρό και το έθεσε στην ουσία με μια δήλωσή του ο Αδωνις Γεωργιάδης της κυβέρνησης: Οταν η ΝΔ λέει ότι στην ουσία μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκυβερνήσει, κάτι σημαίνει.

Και ειδικά όταν η ΝΔ απορροφά πάντα πολύ ΠΑΣΟΚ. Οταν υπάρχει μια άτυπη ταύτιση ιδεολογική, οι αντισυστημικοί ψηφοφόροι δεν θα ψηφίσουν ποτέ ΠΑΣΟΚ. Καθώς το θεωρούν με όλα αυτά σαν κυβερνητικό δεκανίκι. Προφανώς η ρητορική επ’ αυτού θα φανεί αν μπορεί να αλλάξει κάτι στο υποσυνείδητο πολλών ψηφοφόρων.

Ο κ. Δούκας κάλεσε το Συνέδριο να είναι βαθιά πολιτικό και λυτρωτικό, ώστε «να γίνει αφετηρία επανεκκίνησης και ενδυνάμωσης του ΠΑΣΟΚ».

Μάλιστα το θέμα έθεσε επακριβώς προ ημερών στην συνέντευξή του στην «Πελοπόννησο», ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, λέγοντας χαρακτηριστικά «κακή για το ΠΑΣΟΚ και την κοινωνία η συνεργασία με ΝΔ».

Την ίδια ώρα, ο κ. Γερουλάνος έχει θέσει στο τραπέζι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Να φέρει στο παραβάν ψηφοφόρους του κόμματος που δεν ψηφίζουν καν πια. Και εκεί είναι πράγματι η δυναμική του κόμματος για να πάει στο 15-20%. Αλλά πώς θα γίνει αυτό; Ο ίδιος ο Ανδρουλάκης αρχίζει και αμφισβητείται, καθώς το ΠΑΣΟΚ αντί να πλησιάζει τη ΝΔ, κινείται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας και χάνει κατά διαστήματα στις δημοσκοπήσεις σχεδόν και τη 2η θέση.

Η κάθοδος Καρυστιανού ή Τσίπρα θα του κόψουν κι άλλους ψήφους. Και το τέλμα και η εσωστρέφεια παραμένουν. Η αλλαγή ατζέντας για το ΠΑΣΟΚ δείχνει επιτακτική αν θέλει να αποκτήσει δυναμική σαν αντιπολίτευση.

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός.

