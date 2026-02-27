18 κακοκαιρίες σε 4 μήνες: Πώς ο «παγιδευμένος» αεροχείμαρρος έφερε διαδοχικές πλημμύρες στην Ελλάδα

Σημαντικά ύψη βροχής, πέντε θάνατοι και εκτεταμένες καταστροφές καταγράφηκαν από τον Νοέμβριο 2025 έως τον Φεβρουάριο 2026, με τους επιστήμονες να αποδίδουν το φαινόμενο σε έναν ασυνήθιστα ενεργό και νότια μετατοπισμένο αεροχείμαρρο.

27 Φεβ. 2026 14:38
Pelop News

Ιδιαίτερα βροχερό αποδείχθηκε το διάστημα από τα τέλη του φθινοπώρου 2025 έως και τον φετινό χειμώνα, με τη χώρα να βρίσκεται στο επίκεντρο αλλεπάλληλων επεισοδίων κακοκαιρίας, που είχαν σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.

Σύμφωνα με προκαταρκτική ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων, από τις αρχές Νοεμβρίου 2025 έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 σημειώθηκαν 18 επεισόδια κακοκαιρίας στην Ελλάδα. Σε τέσσερα από αυτά καταγράφηκαν πέντε θάνατοι: τρεις σε πλημμυρικά φαινόμενα, όταν χείμαρροι παρέσυραν τα θύματα, και δύο σε συνθήκες ισχυρών ανέμων και θαλάσσιας αναταραχής.

Οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες, κατολισθήσεις, καταρρεύσεις δρόμων, υποχωρήσεις πρανών, κατοικίες που βρέθηκαν στο χείλος του κενού και οικισμούς που αποκλείστηκαν από φερτά υλικά.

Τι έδειξε η ανάλυση του meteo

Όπως επισημαίνει το meteo.gr, οι παρατεταμένες αυτές βροχοπτώσεις δεν ήταν αποτέλεσμα «κακής τύχης», αλλά συνδέονται με συγκεκριμένους ατμοσφαιρικούς μηχανισμούς.

Κομβικό ρόλο διαδραμάτισε ο αεροχείμαρρος, ένα ισχυρό ρεύμα αέρα που κινείται σε ύψος περίπου 10–11 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης, με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Η θέση και η έντασή του επηρεάζουν τη δημιουργία και την τροχιά των βαρομετρικών συστημάτων.

«Παγιδευμένος» σε νότια γεωγραφικά πλάτη

Το διάστημα από 20 Ιανουαρίου έως 20 Φεβρουαρίου 2026 χαρακτηρίστηκε από έναν ιδιαίτερα ενεργό και ζωνικό αεροχείμαρρο, ο οποίος βρέθηκε «παγιδευμένος» σε ασυνήθιστα νότια γεωγραφικά πλάτη, σε σχέση με τη μέση κλιματολογική του θέση.

Αποτέλεσμα ήταν διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά να ακολουθούν παρόμοιες τροχιές, από τα νοτιότερα τμήματα του Βορείου Ατλαντικού προς τη Νότια και Δυτική Ευρώπη, φτάνοντας και στη χώρα μας.

Η συνεχής αυτή ροή συστημάτων μετέφερε μεγάλες ποσότητες υγρασίας ακόμη και από την Καραϊβική και τον Ατλαντικό, προκαλώντας επαναλαμβανόμενες και έντονες βροχοπτώσεις στις ίδιες περιοχές, με χαρακτηριστική εμμονή.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κατανόηση τέτοιων ατμοσφαιρικών μοτίβων είναι κρίσιμη για την καλύτερη πρόγνωση και διαχείριση ακραίων καιρικών φαινομένων στο μέλλον.

