Λόρα: «Εμφανίστηκε οικειοθελώς στο Βερολίνο» – Τι λένε οι γερμανικές αρχές για την 16χρονη από την Πάτρα

Τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα έδωσε ο εντοπισμός της στο Βερολίνο, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026. Η ανήλικη είχε φύγει από το σπίτι της στις 8 Ιανουαρίου, με την υπόθεση να κινητοποιεί τις ελληνικές και γερμανικές αρχές.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Βερολίνου επιβεβαίωσε ότι η 16χρονη βρίσκεται στη γερμανική πρωτεύουσα και είναι καλά στην υγεία της. Όπως ανέφερε, γύρω στις 15:00 της Πέμπτης υπήρξε ενημέρωση από την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης για Νέους (Jugendnotdienst) ότι το κορίτσι εμφανίστηκε εκεί αυτόνομα.

Η γερμανική πλευρά είχε ήδη γνώση της υπόθεσης από τη στιγμή που η ανήλικη αφίχθη αεροπορικώς στη Φρανκφούρτη, έπειτα από αίτημα συνδρομής της Ελληνικής Αστυνομίας. Αρμόδιος φορέας ήταν το BKA, το οποίο αποτελεί το εθνικό κεντρικό γραφείο της Interpol στη Γερμανία και χειρίζεται, μεταξύ άλλων, αιτήματα χωρών του Σένγκεν μέσω της υπηρεσίας SIRENE Deutschland.

«Εθελοντικά και αυτόνομα»

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, η 16χρονη εμφανίστηκε «εθελοντικά, αυτόνομα και ανεξάρτητα» στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για νέους, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Εκεί της προσφέρθηκε άμεσα βοήθεια και στήριξη.

Η ίδια φέρεται να εξήγησε στις αρχές –στη γερμανική γλώσσα– τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση να φύγει από το σπίτι της στην Ελλάδα.

Υπό προστασία σε δομή νέων

Στη Λόρα παρασχέθηκε στέγη σε δομή υποβοηθούμενης διαβίωσης για ανηλίκους και θα παραμείνει εκεί μέχρι να διευθετηθούν οι περαιτέρω διαδικασίες. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν δημοσιοποιείται το ακριβές σημείο διαμονής της, πέραν του ότι βρίσκεται στο Βερολίνο.

Η αστυνομία του Βερολίνου διευκρίνισε ότι εξέτασε το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, όπως προβλέπεται, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε κάτι επιλήψιμο. «Για την αστυνομία του Βερολίνου η υπόθεση κλείνει», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος.

Σημειώνεται ότι στη Γερμανία το 2025 καταγράφηκε αυξημένος αριθμός δηλώσεων εξαφάνισης ανηλίκων ηλικίας 14 έως 17 ετών, με τη μεγάλη πλειονότητα των υποθέσεων να επιλύεται εντός του ίδιου έτους.

