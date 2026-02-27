Δυτική Ελλάδα: Νέος κύκλος για το πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης ατόμων άνω των 65 ετών

Συνεχίζεται από τις 2 Μαρτίου έως τις 26 Ιουνίου 2026 το πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύνδεση: Η 3η Ηλικία στην Εποχή της Τεχνολογίας», με δράσεις σε Δήμους της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας.

27 Φεβ. 2026 14:57
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Γεωργία Ντάτσικα ανακοινώνουν τη συνέχιση του επιτυχημένου προγράμματος “Ψηφιακή Σύνδεση: Η 3η Ηλικία στην Εποχή της Τεχνολογίας”. Το πρόγραμμα επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της Περιφέρειας για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ψηφιακής ενδυνάμωσης και της ενεργού γήρανσης των πολιτών.

Η δράση θα υλοποιηθεί διαδοχικά στους Δήμους Πατρέων, Θέρμου, Πηνειού, Αιγιαλείας, Ήλιδας, Καλαβρύτων, Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Ερυμάνθου και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027». Μετά τη θερμή ανταπόκριση των προηγούμενων κύκλων, συνεχίζεται δυναμικά από 2 Μαρτίου 2026 έως 26 Ιουνίου 2026 σε δομές Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ).

Κάθε τμήμα θα απαρτίζεται από 20 ωφελούμενους άνω των 65 ετών, με δίωρη καθημερινή εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Ενημερωτικά σεμινάρια για τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες
  • Πρακτική εξάσκηση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets και smartphones
  • Εκπαίδευση στη χρήση διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων
  • Σεμινάρια για την ασφαλή πλοήγηση και την προστασία από διαδικτυακές απειλές
  • Δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής σύνδεσης και καταπολέμησης της απομόνωσης

Η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας δηλώνει σχετικά πως «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να επενδύει σε πολιτικές που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής όλων των πολιτών στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Για μια κοινωνία ψηφιακά ισότιμη – κανείς δεν μένει πίσω.»

