Συνδικάτο Οικοδόμων Πάτρας: Στήριξη σε τρεις συνδικαλιστές μετά τη δίκη – Κάλεσμα συμμετοχής στην απεργία της 28ης Φεβρουαρίου

Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τη δίκη τριών συνδικαλιστών, η οποία εκδικάστηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2026 στο Εφετείο.

Πρόκειται για τον Αντώνη Ταβουλάρη, πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ και πρώην συνδικαλιστή του ΟΣΕ, καθώς και για τους Βασίλη Νικολακόπουλο και Γιάννη Καρναβά, συνδικαλιστές του κλάδου των οικοδόμων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δίωξη σε βάρος τους στηρίχθηκε –όπως υποστηρίζει το Συνδικάτο– σε ανυπόστατες κατηγορίες και ψευδείς ισχυρισμούς.

Το Συνδικάτο κάνει λόγο για στοχοποίηση συνδικαλιστικών στελεχών που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΑΜΕ, εκτιμώντας ότι πρόκειται για προσπάθεια περιορισμού των αγωνιστικών παρεμβάσεων στον χώρο των εργαζομένων στις κατασκευές.

Αναφορά στην ιστορική διαδρομή του κλάδου

Στην ανακοίνωση γίνεται εκτενής αναφορά στην ιστορική διαδρομή του οικοδομικού κινήματος στην Ελλάδα, από τις μεγάλες απεργίες της δεκαετίας του 1960 έως τη συμμετοχή οικοδόμων στην Εθνική Αντίσταση, υπογραμμίζοντας –κατά το Συνδικάτο– τη συμβολή του κλάδου στους εργατικούς αγώνες.

Παράλληλα, διατυπώνονται επικρίσεις προς τη σημερινή ηγεσία της ΓΣΕΕ και συγκεκριμένες συνδικαλιστικές παρατάξεις, με το Συνδικάτο να κάνει λόγο για διαφωνίες ως προς τη στάση που τηρείται σε ζητήματα Συλλογικών Συμβάσεων και εργατικών διεκδικήσεων.

Κάλεσμα για την απεργία της 28ης Φεβρουαρίου

Στο κλείσιμο της ανακοίνωσης, το Συνδικάτο Οικοδόμων Πάτρας καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου να συμμετάσχουν στην απεργιακή κινητοποίηση που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στις 11:00, στην Πλατεία Γεωργίου, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως τονίζεται, το συνδικαλιστικό κίνημα θα συνεχίσει –κατά την εκτίμηση του Συνδικάτου– να διεκδικεί βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ζωής των εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών.

