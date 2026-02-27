Σφοδρή σύγκρουση Μητσοτάκη – ΠΑΣΟΚ στη Βουλή: «Δεν μετακομίζετε λίγο στο ΚΚΕ;» – «Με το αίμα του ελληνικού λαού»

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η αντιπαράθεση στη Βουλή ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του προέδρου του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στην «Ώρα του Πρωθυπουργού».

Ο πρωθυπουργός, απαντώντας στις επικρίσεις για τον κοινωνικό ρόλο της ΔΕΗ, υποστήριξε ότι η ευθύνη για τις επιδοτήσεις ανήκει στο κράτος και όχι στην επιχείρηση, καθώς –όπως ανέφερε– κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τους κανόνες ανταγωνισμού.

«Εάν το κράτος θέλει να επιδοτήσει τιμές ρεύματος, όπως το έκανε, δεν μπορεί να ζητήσει από μία εταιρεία να το κάνει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ΔΕΗ σήμερα αποτελεί οικονομικά εύρωστη επιχείρηση που επενδύει σε νέες τεχνολογίες και σε δίκτυα λιανικής.

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Νίκος Ανδρουλάκης με το σχόλιο «Πλυντήρια, κουζίνες…», με τον πρωθυπουργό να απαντά: «Ναι, γιατί σας ενοχλεί αυτό; Γιατί σας ενοχλεί αυτό, κύριε Ανδρουλάκη;».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης ανέφερε ότι οι επενδύσεις «γίνονται με το αίμα του ελληνικού λαού», για να λάβει την απάντηση του πρωθυπουργού: «Δεν μετακομίζετε λίγο στο ΚΚΕ; Έχετε ταυτιστεί απόλυτα με την Αριστερά».

Ο διάλογος συνεχίστηκε σε οξείς τόνους, με τον κ. Μητσοτάκη να σχολιάζει: «Μα τώρα είμαστε σοβαροί; Είστε σοβαροί;», ενώ ακολούθησαν χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.

Παρέμβαση έγινε και από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, με τον πρωθυπουργό να της απαντά: «Μην παίρνετε αυτό το οργισμένο ύφος! Αφήστε το αυτό για τις εξεταστικές!».

Η συζήτηση κατέδειξε το κλίμα έντασης που επικρατεί μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αιχμή την ενεργειακή πολιτική και τον ρόλο της ΔΕΗ στην αγορά.

