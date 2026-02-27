Δωμάτια αντί για σπίτια: Η νέα πραγματικότητα της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη

Από την Ισπανία, όπου μια startup πουλά μεμονωμένα υπνοδωμάτια σε διαμερίσματα που μοιράζονται άγνωστοι μεταξύ τους, μέχρι τη Βρετανία, όπου φίλοι ενθαρρύνονται να αγοράσουν μαζί σπίτι με τη στήριξη τραπεζών και κατασκευαστικών εταιρειών, η ευρωπαϊκή στεγαστική κρίση οδηγεί ολοένα και περισσότερους σε λύσεις που πριν λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητες.

Την ίδια ώρα, επενδυτικά σχήματα υπόσχονται αποδόσεις μέσω μεριδίων σε ενοικιαζόμενα ακίνητα, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής στην αγορά ακόμη και με σχετικά μικρό κεφάλαιο. Όλες αυτές οι πρακτικές αποτυπώνουν πόσο πιεστική έχει γίνει η κατάσταση, ιδίως για τους νεότερους.

Οι τιμές «τρέχουν» πιο γρήγορα από τα εισοδήματα

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την τελευταία δεκαετία οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 10% ταχύτερα από τα εισοδήματα. Οι νέοι φαίνεται να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος, καθώς δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να αποκτήσουν δική τους στέγη.

Παρότι η Κομισιόν παρουσίασε τον Δεκέμβριο σχέδια για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στη στέγαση, οι παρεμβάσεις δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί σε συγκεκριμένες πολιτικές. Στο μεταξύ, η αγορά «απαντά» με εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα.

Δωμάτια αντί για διαμερίσματα

Στην Ισπανία, όπου η πίεση στη στεγαστική αγορά της Μαδρίτης, της Βαρκελώνης και άλλων μεγάλων πόλεων έχει ενταθεί – εν μέρει λόγω της εξάπλωσης των βραχυχρόνιων μισθώσεων – η εταιρεία Habitacion.com διαθέτει προς πώληση μεμονωμένα δωμάτια σε διαμερίσματα, με τιμές που φτάνουν έως τις 80.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της αξίας ενός μικρού διαμερίσματος στις ίδιες περιοχές.

Η εταιρεία αναφέρει ότι μέσα στον προηγούμενο χρόνο πούλησε 200 δωμάτια, ενώ στη λίστα αναμονής της βρίσκονται 32.000 ενδιαφερόμενοι για ακίνητα σε επτά πόλεις.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Οριόλ Βαλς υποστηρίζει ότι το μοντέλο αυτό απευθύνεται σε άτομα με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως την τελευταία δεκαετία ο μέσος μισθός στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 26%, ενώ οι τιμές των ακινήτων κατά 81%.

«Οι άνθρωποι καθυστερούν να παντρευτούν ή να κάνουν παιδιά και αναζητούν μικρότερα, πιο οικονομικά σπίτια», σημειώνει.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν ερωτηματολόγια συμβατότητας – με ερωτήσεις που φτάνουν μέχρι το αν πλένουν τα πιάτα ή αν έχουν σύντροφο – ώστε να ταιριάξουν με πιθανούς συνιδιοκτήτες ή ενοίκους. Η αγορά γίνεται μέσω προσωπικού δανείου και όχι στεγαστικού, ενώ αν κάποιος θελήσει να πουλήσει το δωμάτιό του, υποχρεούται να το κάνει μέσω της ίδιας πλατφόρμας.

Ένας επίδοξος αγοραστής στη Μαδρίτη ανέφερε ότι του προτάθηκε προσωπικό δάνειο δεκαετούς διάρκειας με επιτόκιο 6%, δηλαδή περίπου διπλάσιο από τον μέσο όρο στεγαστικού. Τελικά, δεν προχώρησε, καθώς δεν βρήκε κατάλληλο δωμάτιο και, όπως λέει, «η ιδέα χάνει την αξία της αν δεν μπορώ να ζήσω με τη σύντροφό μου».

Αγορά με φίλους και δάνεια χωρίς προκαταβολή

Στο Λονδίνο, η κατασκευαστική Fairview προωθεί πρόγραμμα που διευκολύνει φίλους να αγοράσουν από κοινού ακίνητο, καλύπτοντας έως 2.000 λίρες σε νομικά έξοδα και παρέχοντας υποστήριξη μέσω διαμεσολαβητών.

Παράλληλα, τράπεζες σε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία επαναφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλή ή και μηδενική προκαταβολή – ένα προϊόν που είχε σχεδόν εξαφανιστεί μετά την κρίση του 2008. Αν και κοστίζουν περισσότερο και απαιτούν σταθερό, υψηλό εισόδημα, προσφέρουν διέξοδο σε όσους δεν έχουν αποταμιεύσεις αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν κατοικία.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός ζευγαριού από το Δυτικό Γιόρκσαϊρ, που μετά από έξωση με βρέφος ενός μηνός αποφάσισε να πάρει στεγαστικό χωρίς προκαταβολή. «Το αίσθημα σταθερότητας είναι ανεκτίμητο», λέει η Νάταλι.

Μερίδιο αντί για ολόκληρο ακίνητο

Άλλοι επιλέγουν επενδυτικές λύσεις. Στη Μαδρίτη, όπου οι τιμές στο κέντρο φτάνουν περίπου το ένα εκατομμύριο ευρώ, ένας 36χρονος βιομηχανικός σχεδιαστής αγόρασε μερίδιο σε ενοικιαζόμενο ακίνητο στη νότια Ισπανία μέσω της PropHero.

«Ή θα με βοηθήσει να καλύπτω το ενοίκιο ή θα το πουλήσω αργότερα», σημειώνει.

Η εταιρεία προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε κτίρια ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στην Ισπανία και την Ιρλανδία ακόμη και με 20.000 ευρώ, δίνοντας πρόσβαση σε όσους δεν μπορούν να αγοράσουν ολόκληρο ακίνητο.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο ακινήτων Πατρίσιο Παλομάρ, οι νέες αυτές πρακτικές αποκαλύπτουν τη σκληρή πραγματικότητα της αγοράς. «Όλες αυτές οι λύσεις δείχνουν ότι οι άνθρωποι αναγκάζονται να προσαρμοστούν σε συνθήκες φτωχοποίησης», σχολιάζει.

