Λουτράκι: Ραγδαία ανατροπή στο φονικό του 17χρονου – Ο 19χρονος κατονόμασε τον δράστη

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του αιματηρού επεισοδίου στο Λουτράκι, καθώς ο 19χρονος τραυματίας φέρεται να κατονόμασε πρόσωπο ως υπεύθυνο για το διπλό μαχαίρωμα που στοίχισε τη ζωή στον 17χρονο φίλο του.

27 Φεβ. 2026 14:25
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Λουτράκι, με έναν 17χρονο να χάνει τη ζωή του από μαχαίρι και έναν 19χρονο να νοσηλεύεται τραυματισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος, που αρχικά δεν έδινε σαφείς απαντήσεις στους αστυνομικούς, φέρεται να υπέδειξε συγκεκριμένο άτομο ως τον δράστη της επίθεσης σε βάρος του ίδιου και του ανήλικου φίλου του. Οι Αρχές εξετάζουν ήδη πρόσωπο που συνδέεται με την υπόθεση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πίσω από το αιματηρό περιστατικό φαίνεται να υπήρχαν διαφορές που σχετίζονται με υπόθεση κλοπής. Το βράδυ πριν από την τραγωδία, τα δύο νεαρά άτομα είχαν μεταβεί σε άλσος της περιοχής, όπου φέρονται να συναντήθηκαν με το πρόσωπο που κατονομάστηκε.

Γύρισε σπίτι μαχαιρωμένος

Ο 17χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα στον θώρακα, επέστρεψε στο σπίτι του χωρίς να αποκαλύψει σε κανέναν τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ξάπλωσε για να κοιμηθεί και τα ξημερώματα εντοπίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση από τον αδελφό του, ο οποίος τον μετέφερε άμεσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ανήλικος υπέκυψε στα τραύματά του.

Το σημείο όπου φέρεται να προηγήθηκε η συμπλοκή βρίσκεται κοντά στον Περιφερειακό του Λουτρακίου, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στο χειρουργείο ο 19χρονος

Ο 19χρονος, που έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα, μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στους γιατρούς, ο 17χρονος που κατέληξε ήταν στενός φίλος του.

Συγκλονισμένη εμφανίστηκε και η μητέρα του 19χρονου, η οποία δήλωσε πως ενημερώθηκε για τον θάνατο του 17χρονου καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο. «Κολλητός φίλος του γιου μου ήταν. Ποιοι είναι αυτοί που σκότωσαν ένα παιδί και πήγαν να σκοτώσουν και άλλο;», ανέφερε, εκφράζοντας την αγωνία της για όσα συνέβησαν.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ της αιματηρής νύχτας που οδήγησε στον θάνατο ενός 17χρονου και στον σοβαρό τραυματισμό του φίλου του.

