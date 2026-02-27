Η Τσέλιε είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στους «16», δείτε όλα τα ζευγάρια
Το μεσημέρι της Παρασκευής (27/02) πραγματοποιήθηκε στη Νιόν η κλήρωση του Conference League μέχρι τον τελικό της 27ης Μαΐου, με την ΑΕΚ να μαθαίνει την αντίπαλό της στη φάση των 16.
Αυτή θα είναι η σλοβένικη Τσέλιε.
Ο πρώτος αγώνας θα γίνει εκτός έδρας στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στις 19 Μαρτίου στην Allwyn Arena.
Αναλυτικά τα οκτώ ζευγάρια της φάσης των 16
Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ
Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας
Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας
Φιορεντίνα –
Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο
Τσέλιε – ΑΕΚ
Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς
Ριέκα –Στρασβούργο
