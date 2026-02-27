Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις για ληστεία στη Μεγάλη Χώρα Αιτωλοακαρνανίας – Απειλή με κατσαβίδι και ναρκωτικά σε σπίτι

Δύο άνδρες συνελήφθησαν στο Αγρίνιο για ληστεία που σημειώθηκε στη Μεγάλη Χώρα Αιτωλοακαρνανίας, ενώ σε έρευνα στην οικία του ενός εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες.

Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις για ληστεία στη Μεγάλη Χώρα Αιτωλοακαρνανίας – Απειλή με κατσαβίδι και ναρκωτικά σε σπίτι
27 Φεβ. 2026 14:59
Pelop News

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ανδρών προχώρησαν στις 26 Φεβρουαρίου 2026 αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας στη Μεγάλη Χώρα Αιτωλοακαρνανίας.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι κατηγορούμενοι φέρονται την 25η Φεβρουαρίου να αφαίρεσαν από θύμα δύο κινητά τηλέφωνα, μία προπληρωμένη τραπεζική κάρτα και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, απειλώντας το με κατσαβίδι.

Ακολούθησε κατ’ οίκον έρευνα στην οικία του ενός συλληφθέντα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες αποξηραμένης ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
20:01 «Άδικη διαπόμπευση. Ήμουν κλινήρης με πυρετό, έδωσα συμβουλές εξ αποστάσεως», η παιδίατρος για το περιστατικό με το βρέφος στη Ζάκυνθο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ