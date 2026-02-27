Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις για ληστεία στη Μεγάλη Χώρα Αιτωλοακαρνανίας – Απειλή με κατσαβίδι και ναρκωτικά σε σπίτι

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ανδρών προχώρησαν στις 26 Φεβρουαρίου 2026 αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας στη Μεγάλη Χώρα Αιτωλοακαρνανίας.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι κατηγορούμενοι φέρονται την 25η Φεβρουαρίου να αφαίρεσαν από θύμα δύο κινητά τηλέφωνα, μία προπληρωμένη τραπεζική κάρτα και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, απειλώντας το με κατσαβίδι.

Ακολούθησε κατ’ οίκον έρευνα στην οικία του ενός συλληφθέντα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες αποξηραμένης ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

