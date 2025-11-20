Τι περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός 2026, κατατίθεται σήμερα

Από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατατίθεται σήμερα Πέμπτη 20/11/2025, το προϋπολογισμός για το 2026, στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα μέτρα στήριξης για μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και όλες οι δαπάνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον νέο προϋπολογισμό, οι δαπάνες για την Εθνική Άμυνα θα φτάσουν τα 2,3 δισ. ευρώ το 2026, έναντι 1,7 δισ. ευρώ το 2025 καθώς τρέχουν και φυσικές παραλαβές εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Ο νέος κρατικός προϋπολογισμός εστιάζει στις ενισχύσεις του εισοδήματος των νέων, των πολυμελών οικογενειών, αλλά και των μισθωτών μέσα από τη μείωση των φορολογικών βαρών.

Μόνιμες ενισχύσεις

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, ο Προϋπολογισμός του 2026 αναμένεται να περιγράψει τις μόνιμες δημοσιονομικές παρεμβάσεις για ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών, οι οποίες για το 2026 ανέρχονται σε 1,76 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:

–Μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ.

-Ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, με τον φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ να μηδενίζεται για οικογένειες με περισσότερα από 4 παιδιά.

-Μηδενισμό του φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για νέους έως 25 ετών.

-Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά μέσο όρο 30%.

-Αυξήσεις σε μισθούς στο δημόσιο

Για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπεται οριζόντια αύξηση των μισθών από τον Απρίλιο 2026, ανάλογα με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Επίσης, γίνονται παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

-Προβλέπεται αύξηση των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ και κατάργηση του 50% της προσωπικής διαφοράς.

–Μείωση 50% του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής), με πλήρη κατάργηση το 2027.

-Ενδιάμεσος συντελεστής 25% (από 35%) στον φόρο εισοδήματος για μισθώματα από 12.000 έως 24.000 ευρώ.

Πηγή: enikos.gr

