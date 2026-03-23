Τι προσπαθεί να σας πει ο σκύλος σας όταν σας ακουμπάει με το πόδι του

Είναι πιθανό να σας ζητάει απλώς να ασχοληθείτε μαζί του. Αν εκείνη τη στιγμή τον χαϊδέψετε ή του μιλήσετε γλυκά, ενισχύετε αυτή τη συμπεριφορά

23 Μαρ. 2026 22:37
Pelop News

Εφόσον έχετε σκύλο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποια στιγμή σας έχει ακουμπήσει απαλά ή και επίμονα με το ποδαράκι του. Ίσως την ώρα που κάθεστε στον καναπέ, ίσως όταν δουλεύετε στον υπολογιστή ή ακόμη και όταν κοιμάστε.

Αυτή η χαριτωμένη κίνηση δεν γίνεται τυχαία. Οι σκύλοι επικοινωνούν κυρίως μέσα από τη γλώσσα του σώματος και το άγγιγμα με το πόδι είναι ένας ουσιαστικός τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να μας πουν κάτι.

Ένας τρόπος να τραβήξει την προσοχή μας

Ο πιο συνηθισμένος λόγος που ένας σκύλος σάς ακουμπάει με το πόδι του είναι ότι θέλει την προσοχή σας. Οι σκύλοι είναι κοινωνικά ζώα και έχουν εξελιχθεί ώστε να ζουν σε ομάδες. Όταν λοιπόν σας ακουμπάει, είναι πιθανό να σας ζητάει απλώς να ασχοληθείτε μαζί του.

Αν εκείνη τη στιγμή τον χαϊδέψετε ή του μιλήσετε γλυκά, ενισχύετε αυτή τη συμπεριφορά. Ο σκύλος μαθαίνει ότι το άγγιγμα με το πόδι είναι αποτελεσματικός τρόπος για να πάρει αυτό που θέλει.

Ζητάει χάδι και τρυφερότητα

Πολλοί σκύλοι ακουμπούν το πόδι τους επάνω μας ενώ ήδη τους χαϊδεύουμε. Είναι σαν να ανταποδίδουν την αγάπη και να σας ζητούν να συνεχίσετε. Αν σταματήσετε και εκείνος αμέσως βάλει το πόδι του στο χέρι σας, είναι ξεκάθαρο πως ζητάει περισσότερα χάδια.

Αυτή η συμπεριφορά δείχνει εμπιστοσύνη. Ο σκύλος νιώθει άνετα και ασφαλής και απολαμβάνει την αλληλεπίδραση μαζί σας.

Θέλει να εκφράσει μια ανάγκη του

Μερικές φορές το άγγιγμα δεν δείχνει απλώς τρυφερότητα αλλά εκφράζει μια ανάγκη. Ο σκύλος μπορεί να πεινάει, να θέλει βόλτα ή να επιθυμεί παιχνίδι. Αν το άγγιγμα συνοδεύεται από βλέμμα προς την πόρτα, από ενθουσιασμό ή από μικρά γαβγίσματα, τότε πιθανότατα προσπαθεί να σας δείξει αυτό που χρειάζεται.
Έκφραση άγχους ή ανασφάλειας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο σκύλος μπορεί να σας ακουμπά όταν αισθάνεται άγχος ή ανασφάλεια. Αν για παράδειγμα υπάρχουν δυνατοί θόρυβοι, καταιγίδα ή μια όχι τόσο συνηθισμένη κατάσταση στο σπίτι μπορεί να ζητά επιβεβαίωση και προστασία.

Μέσα από το άγγιγμα θέλει να βεβαιωθεί ότι είστε εκεί και ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Αν παρατηρήσετε ότι το άγγιγμα συνοδεύεται από χαμηλωμένα αυτιά, ουρά ανάμεσα στα πόδια, ή ανήσυχο βλέμμα, τότε ίσως χρειάζεται να τον ηρεμήσετε και να τον καθοδηγήσετε.

Ένδειξη αγάπης και δεσμού

Η επιστημονική έρευνα έχει δείξει ότι η αλληλεπίδραση με τους σκύλους αυξάνει την ωκυτοκίνη – την ορμόνη της αγάπης – τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα. Το άγγιγμα ενισχύει το συναισθηματικό δεσμό, επομένως είναι πιθανό ο σκύλος να θέλει απλώς να εκφράσει τη στοργή του όταν σας ακουμπάει με το πόδι του.

Ο σκύλος εκπαιδεύει εσάς

Όσο περίεργο και αν ακούγεται, οι σκύλοι μάς εκπαιδεύουν όσο τους εκπαιδεύουμε και εμείς. Αν κάθε φορά που σας ακουμπάει με το πόδι του εσείς ανταποκρίνεστε άμεσα, εκείνος μαθαίνει ότι αυτό είναι ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας.

Αν η συμπεριφορά αυτή γίνεται υπερβολική ή ενοχλητική, μπορείτε να του μάθετε εναλλακτικούς τρόπους να ζητά κάτι, όπως το να κάθεται ήρεμα μπροστά ή δίπλα σας.

Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει;

Το σημαντικό είναι να παρατηρήσετε το πλαίσιο και τη συναισθηματική κατάσταση του τετράποδου φίλου σας τη στιγμή που σας ακουμπάει. Είναι χαλαρός; Φαίνεται χαρούμενος ή ανήσυχος; Αν έρχεται κοντά σας την ώρα που συνήθως βγαίνει βόλτα ή που τον ταΐζετε, τότε πιθανότατα θέλει να σιγουρευτεί πως δεν θα ξεχαστείτε.

Κάθε σκύλος έχει τη δική του προσωπικότητα. Άλλοι είναι πιο εκδηλωτικοί και έντονοι, ενώ άλλοι επικοινωνούν τις ανάγκες τους πιο διακριτικά. Με τον χρόνο θα μάθετε να καταλαβαίνετε το δικό σας ζώο καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον.

Πρέπει να επιτρέπουμε αυτή τη συμπεριφορά ή όχι;

Αν το άγγιγμα είναι τρυφερό και δεν σας ενοχλεί, δεν υπάρχει λόγος να το αποθαρρύνετε, καθώς είναι μια όμορφη μορφή επικοινωνίας. Αν όμως γίνεται επίμονο με συνεχείς γρατζουνιές και έντονα “παράπονα”, τότε καλό είναι να περιμένετε μέχρι ο σκύλος σας να ηρεμήσει και να τον επιβραβεύσετε όταν είναι πιο ήσυχος. Είναι σημαντικό ο σκύλος να εκφράζεται, αλλά να το κάνει με όρια και με σεβασμό.

Τελικά το άγγιγμα με το πόδι δεν είναι κάτι άλλο πέρα από μια προσπάθεια του αγαπημένου μας φίλου να επικοινωνήσει μαζί μας. Όσο περισσότερο τον παρατηρούμε τόσο πιο εύκολα θα κατανοούμε τι μας ζητάει, βελτιώνοντας τη μεταξύ μας σχέση όλο και περισσότερο.

