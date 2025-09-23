Τι σχολίασε ο Νίκος Αποστολόπουλος για την πρεμιέρα του GNTM

Την πρεμιέρα του «GNTM» σχολίασε ο Νίκος Αποστολόπουλος και πιο συγκεκριμένα τον Άγγελο Μπράτη, που βρίσκεται στην κριτική επιτροπή, δηλώνοντας πως δεν τον θεωρεί συνάδελφό του, αλλά «μία τοπική μοδίστρα».

Ο σχεδιαστής μόδας μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου. Σε ερώτηση για τον Άγγελο Μπράτη, ο Νίκος Αποστολόπουλος τόνισε, ότι δεν τον εντάσσει στους συναδέλφους του.

Πιο αναλυτικά, ο Νίκος Αποστολόπουλος, αναφερόμενος στις διαφορές μεταξύ ενός σχεδιαστή μόδας και άλλων επαγγελματιών του χώρου, εξήγησε τα χαρακτηριστικά που καθιστούν έναν σχεδιαστή: «Δεν νομίζω ο Άγγελος Μπράτης να είναι συνάδελφός μου. Προσπαθεί να κάνει πράγματα και καλά κάνει. Αυτό λέγεται μία τοπική μοδίστρα. Σχεδιαστής είναι ένας άνθρωπος που κάνει collection, της παρουσιάζει και τις πουλάει σε πολύ κόσμο, κάνει εξαγωγές».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



