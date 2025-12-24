Τη σορό του Λευτέρη Κακουλίδη μετέφεραν οι θρύλοι του ΝΟΠ Δημήτρης Μπιτσάκος, Μάκης Λυκούδης, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ΦΩΤΟ

Μαζί τους η παλαίμαχος άσος του Ναυτικού Ομίλου Χρήστος Γεωργίου, συγκλονιστικές οι στιγμές, βουβός ο πόνος στην κηδεία του σπουδαίου ανθρώπου και παράγοντα

24 Δεκ. 2025 17:50
Βουβός ο πόνος και αβάσταχτος και βαρύ το πένθος για την οικογένεια του Λευτέρη Κακουλίδη, του σπουδαίου ανθρώπου και παράγοντα του ΝΟΠ, τον οποίο αποχαιρέτησαν σήμερα (24/2/2025) οι δικοί του άνθρωποι, ο αδελφός και πρώην προπονητής της σπουδαίας ομάδας του Ναυτικού Ομίλου, Γιώργος Κακουλίδης, παλιοί άσοι του Ομίλου, φίλαθλοι, προπονητές, παράγοντες και απλός κόσμος.

Ο Λευτέρης Κακουλίδης κίνησε για το μεγάλο ταξίδι άδικα και πρόωρα φεύγοντας από τη ζωή στα 73 του χρόνια αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην Πάτρα και τον Ναυτικό Όμιλο.

Μάλιστα σήμερα στην κηδεία του, που έγινε από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης  στην Πάτραοι στιγμές ήταν συγκλονιστικές με τη σορό του να μεταφέρουν οι παλιοί θρύλοι του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, Δημήτρης Μπιτσάκος, Μάκης Λυκούδης, Παναγιώτης Βασιλόπουλος και μαζί τους ήταν ο παλαίμαχος άσος του ΝΟΠ, Χρήστος Γεωργίου.

Επικήδειο εκφώνησε ο θρυλικός παλαίμαχος άσος του ΝΟΠ, Γιάννης Καμπισόπουλος, τονίζοντας για τον εκλιπόντα: «Τον αγρίευε η αδικία, έδωσε πολλά στον Ναυτικό Όμιλο, ήταν ένα χαμόγελο για όλους».

Παραβρέθηκαν τιμώντας τη μνήμη του ο εμβληματικός και πρόεδρος του ΝΟΠ στη «χρυσή» του εποχή Γιώργος Τελώνης, ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ, Ανδρέας Μανωλόπουλος, Έφη Γιαννιά, Κώστας Παρθενόπουλος,  Μαργαρίτα Μπιτσάκου, Άρης Μπουχάγιερ, οι παλιοί παίκτες Αντώνης Οικονόμου, Κώστας Σακκαλής, Τάσος Κουλουμπής, Βασίλης Τουντόπουλος, Θανάσης Γκανασούλης, Μάκης Γεωργαράς, Ντίνος Γεωργαράς, Ντίνος Δενδρινός, Νίκος Αναστασόπουλος, Νίκος Βασιλείου, Γιώργος Ρακιντζής και ακόμη οι Βασίλης Ζησιμάτος (έφορος στη μεγάλη ομάδα του ΝΟΠ, Μίμης Γασπαρινάτος, Γιώργος Γκάβρος, Λούση Βισίλια Γιάννης Μολφέτας, Στάθης Μπιτσάκος, Χρήστος Βεργανελάκης, Κυριάκος Ανδρούτσος, Σπύρος Λυκούδης, Κώστας Θεοδωρόπουλος, Ανδρέας Μπαρτζίλας, Παυλίνα Μπαρτζίλα, Τάσος Γελάσιος, Δημήτρης Γελάσιος, Λαρίσα Ουέμπστερ, Χρήστος Μανέτας, ο αντπεριφερειάρχης Τάκης Αντωνόπουλος, ο πρόεδρος της ΝΕΠ Μανώλης Τσουραμάνης,  Σάκης Μιχαλόπουλος κ.α.

