Τι συνέβη με το «Φιορ Ντι Λεβάντε»: Η απαγόρευση απόπλου και η συνέχιση των πλόων του
07 Φεβ. 2026 14:21
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος αρχικά απαγορεύτηκε χθες Παρασκευή (6/2/2026) ο απόπλους του πλοίου «Φιορ Ντι Λεβάντε» στον Πόρο Κεφαλληνίας, αλλά ακολούθως άρθηκε η απαγόρευση.

Η ανακοίνωση:

«Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Πόρου Κεφαλληνίας από τον Πλοίαρχο του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου ¨ΦΙΟΡ ΝΤΙ ΛΕΒΑΝΤΕ¨ Ν.Π. 12207, ότι το πλοίο παρουσίασε βλάβη στον καταπέλτη του άνω γκαράζ οχημάτων. Το συμβάν σημειώθηκε πριν τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι του Πόρου, κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου από την Κυλλήνη, με 74 επιβάτες, 18 Ι.Χ.Ε., 13 Φ/Γ και 2 Λ/Φ. Το πλοίο παρέμεινε αρχικά εκτός λιμένα και στη συνέχεια, κατόπιν προσωρινής αποκατάστασης της βλάβης, κατέπλευσε αυτοδύναμα στο λιμάνι του Πόρου, όπου οι επιβάτες και τα οχήματα αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Πόρου του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας απαγορεύτηκε αρχικά ο απόπλους του πλοίου. Μετά την προσκόμιση βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης και αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα, επετράπη η συνέχιση των πλόων του».

