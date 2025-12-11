Τι θα δώσει ο Μόρις στον Ολυμπιακό και πότε θα κάνει το ντεμπούτο του

O Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μόντε Μόρις, με τον 30χρονο γκαρντ να συμφωνεί με τους «ερυθρόλευκους» για 1.000.000 ευρώ έως το τέλος της σεζόν, αποτελώντας τον εκλεκτό του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη συγκεκριμένη θέση.

Όσον αφορά στην άφιξη του πρώην παίκτη των Πέισερς, αυτή είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (13/12), χωρίς ωστόσο να έχει γνωστοποιηθεί η ακριβής ώρα του ερχομού του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού.

Από εκεί και πέρα σχετικά με το ντεμπούτο του αυτό αναμένεται να γίνει στη διπλή εβδομάδα που ακολουθεί δηλαδή στις 16 ή 19 Δεκεμβρίου που ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με τις Βαλένθια και Βιλερμπάν αντίστοιχα.

Οι συνολικοί αριθμοί του Μόντε Μόρις

9.4 πόντοι

52.2% στο δίποντο

38.8% στο τρίποντο

82.4% στις βολές

2.3 ριμπάουντ

3.6 ασίστ

μόλις 0.7 λάθη ανά 23.2 λεπτά σε 426 αγώνες κανονικής περιόδου

Σε 426 παιχνίδια, ο Μόρις είχε κατά μέσο όρο 3.6 ασίστ και μόλις 0.7 λάθη, μία αναλογία που λίγοι γκαρντ μπορούν να πλησιάσουν. Αυτά είναι στοιχεία που ελπίζουν να δώσει και στον Ολυμπιακό και για αυτό άλλωστε επιλέχτηκε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Στα πέντε καλύτερά του χρόνια (2018–2023) είχε 10.5 πόντους, 4 ασίστ και 39% στο τρίποντο σε 339 αγώνες, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να δώσει σταθερότητα, οργάνωση και αξιόπιστη εκτέλεση.

Στο ΝΒΑ συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα όπως ο Νίκολα Γιόκιτς στους Νάγκετς, ενώ στους Γουίζαρντς (2022/23) υπήρξε βασικός δημιουργός δίπλα στον Άντονι Γκιλ αλλά και στον Κέντρικ Ναν, τον οποίο πλέον θα αντιμετωπίζει αρκετές φορές στην EuroLeague.

