Που θα δείτε Σάμσουνσπορ-ΑΕΚ, Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν, Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ και Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός

Πλούσιο το σημερινό (11/12/2025) αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ (Europa League) και ΑΕΚ (Conference League), αλλά και το Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός για τη Euroleague να ξεχωρίζουν.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις:

19:00 Mega News Ολυμπιακός – Ράμλα EurocupWomen

19:45 COSMOTE SPORT 4 HD Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φερεντσβάρος – Ρέιντζερς UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Φιορεντίνα – Ντινάμο Κιέβου UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Μπέτις UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ UEFA Europa League

21:05 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports Prime Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός Euroleague

21:30 Novasports 5HD Βαλένθια – Αναντολού Εφές Euroleague

21:45 Novasports 6HD Παρί – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

22:00 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Θέλτα – Μπολόνια UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στεάουα Βουκουρεστίου – Φέγενορντ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βασιλεία – Άστον Βίλα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πόρτο – Μάλμε UEFA Europa League

22:00 ANT1 – COSMOTE SPORT 5 HD Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Ρόμα UEFA Europa League

