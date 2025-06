Τι ζητά ο Ζελένσκι από Ευρώπη και ΗΠΑ

Μαίνονται οι επιθέσεις των Ρώσων στην Ουκρανία και ο Ουκρανός ηγέτης, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι ρωσικά πλήγματα σημειώθηκαν σχεδόν σε όλη την Ουκρανία.

Στο Βολίν, τη Λβιβ, το Τερνοπόλ, το Κίεβο, το Σούμι, την Πολτάβα, το Χμελνίτσι, το Τσερκάσι, το Τσέρνιγκοφ, σημειώνοντας πως κάποιοι από τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, συνολικά, στη σημερινή επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και περισσότεροι από 40 πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων.

Οι αντιαεροπορικές δυνάμεις της Ουκρανίας κατέρριψαν 406 από τους 452 πυραύλους και drones που εξαπέλυσε κατά την διάρκεια της νύκτας η Ρωσία κατά της ουκρανικής επικράτειας, ανακοίνωσε και ο ουκρανικός στρατός.

«49 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Δυστυχώς, ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 3 θάνατοι – όλοι τους ήταν υπάλληλοι της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται επί τόπου, καθαρίζουν τα συντρίμμια και διεξάγουν επιχειρήσεις διάσωσης. Όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν οπωσδήποτε», τόνισε ο Ζελένσκι.

