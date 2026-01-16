Τι ζητούν οι Αχαιοί αγρότες από τον Πρωθυπουργό – Aνοιξε ο δρόμος σε Αγρίνιο
Ανοικτή από χθες η μεγάλη Περιμετρική της Πάτρας ενόψει της συνάντησης της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου.
Πράξη έκαναν όσα είχαν προαναγγείλει οι αγρότες της Αχαΐας, καθώς χθες το πρωί, λίγο μετά τις 09.30, απομάκρυναν τα τρακτέρ από τη μεγάλη περιμετρική οδό, η οποία δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία.
Ετσι, έκτοτε, η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα και στα δύο ρεύματα της μεγάλης περιμετρικής, ενώ ανοιχτή είναι και η είσοδος προς τον κόμβο της Εγλυκάδας.
Η διέλευση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να γίνει το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, με τα τρακτέρ να έχουν τοποθετηθεί στην άκρη και, όπως έχουν διαμηνύσει οι αγρότες, μετά τη συνάντησή τους με τον Μητσοτάκη θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.
Ηδη από χθες, τα φορτηγά και τα βαρέα οχήματα κινούνται μέσω της μεγάλης περιμετρικής, γεγονός που οδήγησε σε αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με λιγότερες δυσκολίες.
Τι είναι, όμως, αυτό που ζητούν οι αγρότες από τον πρωθυπουργό;
Η «Π» μίλησε με την πρόεδρο του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ερυμάνθου και μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου της Εγλυκάδας, Αθηνά Ηλιοπούλου, η οποία τόνισε: «Αυτό που θέλουμε, και κυρίως αφορά τους κτηνοτρόφους, είναι η αποζημίωση στο 100% στους παραγωγούς που έχουν πληγεί από την ευλογιά και στήριξη για την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου. Επίσης, να αποζημιωθούν άμεσα στο 100% από τον ΕΛΓΑ τα προϊόντα που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές».
Από την Αιγιαλεία, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αιγιαλείας «Μπακόπουλος-Ντρίνιας», Γιάννης Μποδιώτης, υπογράμμισε: «Αυτό που θα ζητήσουμε είναι να αποζημιωθεί η κορινθιακή σταφίδα στους παραγωγούς, όπως έγινε με τα άλλα προϊόντα που μπήκαν στο μέτρο 23 και να αποσυρθούν οι κατηγορίες εναντίον των αγροτών που έχουν δικαστήριο το επόμενο διάστημα».
Από εκεί και πέρα, όπως ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπάρχει συμφωνία «για συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον όρο οι δρόμοι να είναι και να παραμείνουν ανοιχτοί», κάτι που ήδη γίνεται από χθες.
Σε ό,τι αφορά το «ρήγμα» που φαίνεται να δημιουργήθηκε στους αγρότες της Δυτικής Αχαΐας μετά και την αιχμηρή ανακοίνωση του ΔΣ προς τους δύο αγρότες που βρεθήκαν στην Αθήνα για τη συνάντηση, οδεύει προς εκτόνωση.
Ο ένας εκ των αγροτών που μετέβη στην Αθήνα ήταν ο Ρήγας Θανασάς, ο οποίος προχθές το βράδυ είχε συνάντηση με αγρότες από το ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου, όπου συζήτησε για το θέμα που πρόεκυψε.
Ο αγρότης Ρήγας Θανασάς, μίλησε στην «Π» και τόνισε: «Πρώτον, θέλω να πω ότι είναι λάθος του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας που συντάχτηκε από την αρχή με την πανελλαδική επιτροπή μπλόκων γιατί αυτή δεν δεχόταν τον διάλογο, και τα προβλήματα λύνονται μόνο με διάλογο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν άλλα προβλήματα στη Δυτική Αχαΐα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου, είχα συνάντηση με το ΔΣ και του κατέθεσα τα όσα προηγήθηκαν κατά την επίσκεψή μου στην Αθήνα. Να σημειωθεί ότι για δεύτερη φορά στην ιστορία, αγρότης από τη Δυτική Αχαΐα πήρε μέρος σε σύσκεψη που έγινε με τον πρωθυπουργό».
Aνοιξαν τον δρόμο σε Αγρίνιο, αναμονή σε Πύργο
Ανάλογες κινήσεις με την Πάτρα έγιναν και σε άλλες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας όπως στο Αγρίνιο, όπου χθες το μεσημέρι το αγρότες απέσυραν τα τρακτέρ τους από τα διόδια του Αγγελοκαστρου.
Ετσι έχουμε την πλήρη επαναφορά της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο από τον Ανισόπεδο Κόμβο Χαλικίου έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Κουβαρά, ανακοίνωσε η Νέα Οδός, καθώς στο σημείο δεν υφίσταται πλέον αγροτικό μπλόκο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, έχει πραγματοποιηθεί αμφίπλευρη άρση της εκτροπής κυκλοφορίας που ίσχυε το προηγούμενο διάστημα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα.
Η Νέα Οδός καλεί τους οδηγούς να κινούνται με προσοχή και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
Σε ό,τι αφορά τον Πύργο, οι αγρότες καθημερινά πραγματοποιούν το βράδυ ολιγόωρο μπλόκο διαμαρτυρίας στον κόμβο της Αμαλιάδας, ωστόσο και αυτό είναι άγνωστο αν θα γίνει και σήμερα, με δεδομένο ότι πλέον σε πολλά σημεία της Ελλάδας τα τρακτέρ αποχωρούν και ενόψει του διαλόγου με τον πρωθυπουργό. Σε κάθε περίπτωση, το μπλόκο ολίγων ωρών δεν δημιούργησε πολλά προβλήματα στην διέλευση των ΙΧ σε σχέση με το κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Πάτρα.
Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα τα οποία παραμένουν στημένα, με τους παραγωγούς τους ωστόσο να μην προχωρούν σε αποκλεισμούς στα διόδια των Μαλγάρων επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας, στον κόμβο της Τρίγλιας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στη Χαλκηδόνα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Εδεσσας, καθώς και στον κόμβο του Δερβενίου.
Πάντως, οι εκπρόσωποι των μπλόκων, και σε αυτές της περιοχές, υποστηρίζουν ότι μπορεί να έχουν αποσύρει τα τρακτέρ, όμως δεν είναι διατεθειμένοι να αποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθεί έστω μέρος των αιτημάτων τους από την κυβέρνηση.
