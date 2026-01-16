TikTok: Νέο φίλτρο εντοπισμού χρηστών κάτω των 13 ετών

Το TikTok προχωρά στην ενεργοποίηση νέου συστήματος αυτόματης εκτίμησης ηλικίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο τον εντοπισμό και την αφαίρεση λογαριασμών που φαίνεται να ανήκουν σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Η λειτουργία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Το εργαλείο, το οποίο δοκιμάστηκε πιλοτικά για περίπου έναν χρόνο στην ΕΕ, βασίζεται στην ανάλυση πολλαπλών δεδομένων: το προφίλ του χρήστη, το είδος του περιεχομένου που αναρτά ή καταναλώνει, καθώς και ο τρόπος χρήσης της εφαρμογής. Όταν εντοπίζεται ύποπτος λογαριασμός, δεν διαγράφεται αυτόματα. Αντίθετα, παραπέμπεται σε ειδική ομάδα συντονιστών της πλατφόρμας για ανθρώπινη επανεξέταση. Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ο χρήστης είναι κάτω των 13 ετών, ο λογαριασμός αφαιρείται.

Σε αντίστοιχη πιλοτική εφαρμογή που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διαγράφηκαν χιλιάδες λογαριασμοί ανηλίκων.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο εντεινόμενης συζήτησης και πολιτικής πίεσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα. Στην Αυστραλία, από τις 10 Δεκεμβρίου 2025, ισχύει πλήρης απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 16 ετών, με αποτέλεσμα να έχουν αφαιρεθεί ήδη πάνω από 4,7 εκατομμύρια ύποπτοι λογαριασμοί από δέκα μεγάλες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat και Facebook.

Στην Ευρώπη, οι ρυθμιστικές αρχές ελέγχουν την αξιοπιστία των μεθόδων επαλήθευσης ηλικίας, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ορισμένες χώρες πιέζουν για αυστηρότερα όρια. Η Δανία έχει ζητήσει απαγόρευση για παιδιά κάτω των 15 ετών, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε πρόσφατα ότι δεν αποκλείει παρόμοιο μέτρο, εκφράζοντας ανησυχία για τον χρόνο οθόνης και τις επιπτώσεις στα παιδιά και τους εφήβους.

Το TikTok υπογραμμίζει ότι το νέο σύστημα αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (DPC), η οποία ασκεί την κύρια εποπτεία της εταιρείας στην ΕΕ, και είναι σχεδιασμένο ώστε να συμμορφώνεται πλήρως με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων και ανηλίκων.

