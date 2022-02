Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια – Μπλίνκεν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Με τον υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Δένδια επικοινώνησε ο ομόλογός του των ΗΠΑ, κ. Άντονι Μπλίνκεν. Ο κ. Μπλίνκεν συλλυπήθηκε τον υπουργό για την απώλεια των δέκα Ελλήνων στη μάχη της Ουκρανίας. Στην ολιγόλεπτη επικοινωνία που είχαν οι δύο άνδρες τέθηκε και το ελληνοτουρκικό ζήτημα. Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τον Αμερικανό ομόλογό του για τη στάση που κράτησε σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας για την αποστρατικοποίηση των νησιών μας.

I spoke today with Greek Foreign Minister @NikosDendias about our efforts to support Ukraine in resisting Russia’s unbridled aggression. Greece remains a vital @NATO Ally and supporter of Ukrainian sovereignty.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 27, 2022