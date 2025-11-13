Τηλεφωνική επικοινωνία για Φον Ντε Λάιεν με Στάρμερ, τι συζήτησαν

Οι δυο ηγέτες αναφέρθηκαν σε όσα συμφωνήθηκαν κατά τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον περασμένο Μάιο.

Ούσουλα Φον Ντερ Λάιεν
13 Νοέ. 2025 11:10
Pelop News

Τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε το απόγευμα της Τετάρτης ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Κύριο αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η πρόοδος που σημειώνεται στην εφαρμογή της «φιλόδοξης» δέσμης μέτρων που συμφωνήθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον περασμένο Μάιο.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση να προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς. Όπως τονίστηκε, είναι προς το συμφέρον τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της ΕΕ, η διατήρηση μιας ευρείας και εποικοδομητικής σχέσης που θα αποφέρει οφέλη και για τις δύο πλευρές.

Σε ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου σημειώνεται πως ο Στάρμερ «τόνισε με σαφήνεια ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές συμφωνίες πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα απτά οφέλη για τον βρετανικό λαό». Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη, οι συμφωνίες αυτές να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ευρύτερης ευρωπαϊκής ασφάλειας.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:20 Ναύπλιο: Κατέληξε ο 71χρονος που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας
14:17 Νέα σύγκρουση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Ανδρουλάκη περί «εγκλημάτων τιμής»
14:16 Καλωσορίζουμε ένα νέο κύμα ενέργειας! – Η ELPEDISON έγινε «Enerwave»
14:09 Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες»
14:07 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Μαργαρίτα Καπνίση με τον Αντώνη Κουνάβη
14:06 Τηλέμαχος Χυτήρης: «Ο Ανδρέας ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών – Οι νέοι πολιτικοί είναι κατασκευασμένοι»
14:00 Πάτρα: Ζητείται χρηματοδότηση για τον Βιολογικό Πανεπιστημίου-ΠΝΓΠ – Γιατί κωφεύουν οι αρμόδιοι;
13:51 Από τον φόρο στο αποτέλεσμα, στον φόρο της συμπεριφοράς
13:49 Νέα αποζημίωση 12,2 εκατ. ευρώ για την ευλογιά – Ενισχύεται με 1 εκατ. η Δυτική Ελλάδα
13:43 Ιαπωνία: Οι αστυνομικοί επιτρέπεται πλέον να πυροβολούν αρκούδες
13:35 Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ: Η μεταμόρφωση της Πατρών – Πύργου σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο λίγο πριν την ολοκλήρωση
13:27 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρώην αντιπρόεδρος υπερασπίστηκε τη θητεία του – Αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ για «ανεξέλεγκτες χορηγήσεις» και «διογκούμενες απάτες»
13:24 Μητσοτάκης από την Ελευσίνα: «Η Ελλάδα ισχυροποιείται γεωπολιτικά – Από τον Ιανουάριο αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς»
13:21 Η ΕΕ βάζει φρένο σε Shein και Temu: Έρχονται δασμοί στα μικρά πακέτα από την Κίνα
13:20 Kαμία απόφαση για προπονητή από την Παναχαϊκή
13:18 «Πάτρα Ενωμένη»: Επίθεση στη Δημοτική Αρχή για τους υδρογονάνθρακες – «Ντροπή κύριοι του Δήμου Πατρέων»
13:13 Νίκη Προαστείου: Καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ
13:11 ΠΑΣΟΚ προς κυβέρνηση: «Υπάρχουν εθιμικές ανθρωποκτονίες, κ. Μαρινάκη;» – Σκληρή απάντηση Τσουκαλά για τις δηλώσεις Φλωρίδη
13:08 Συνάντηση της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»
13:04 «Μου είπε “φεύγω”…»: Συγκλονίζει η μαρτυρία για τον 40χρονο κρεοπώλη που σκοτώθηκε στο Μαυρονέρι Κιλκίς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ