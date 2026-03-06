Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, είχε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με κύριο θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων του Ιράν και του Λιβάνου.

Κατά τη συνομιλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή, σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας και διεθνούς ανησυχίας. Παράλληλα, εξέφρασε την ιδιαίτερη ανησυχία του για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Η επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον Μαχμούντ Αμπάς έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Μέση Ανατολή, με στόχο τη συντονισμένη αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης στην περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



