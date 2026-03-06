Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Κατά τη συνομιλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή, σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας και διεθνούς ανησυχίας.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς για την κρίση στη Μέση Ανατολή
06 Μαρ. 2026 16:19
Pelop News

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, είχε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με κύριο θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων του Ιράν και του Λιβάνου.

Κατά τη συνομιλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή, σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας και διεθνούς ανησυχίας. Παράλληλα, εξέφρασε την ιδιαίτερη ανησυχία του για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Η επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον Μαχμούντ Αμπάς έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Μέση Ανατολή, με στόχο τη συντονισμένη αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης στην περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:50 Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ
16:40 Στο κρεβάτι με ίωση ή γαστρεντερίτιδα: Τι να τρώμε για γρηγορότερη ανάρρωση
16:24 Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίσεις οφειλών με υψηλούς ρυθμούς και τον Φεβρουάριο
16:19 Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς για την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:13 Τέλος στη δικαστική διαμάχη Παπαρίζου – Μαυρίδη: Η μεζονέτα περνά στην ιδιοκτησία της τραγουδίστριας
16:12 Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά τα 130 χρόνια του Οδοντωτού – Την Τρίτη η πρώτη μιας σειράς εκδηλώσεων
16:09 Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν – Μόνο παράδοση άνευ όρων και επιλογή νέας ηγεσίας
16:07 Πάτρα – Παναχαϊκό όρος: Έως το καλοκαίρι η διαμόρφωση 16 πεζοπορικών διαδρομών
15:56 Πρόβλημα στην πλωτή γέφυρα της Λευκάδας – Προσωρινή αναστολή διέλευσης σκαφών
15:48 Γιώτα Κοντογεωργοπούλου: Τα «Τάματα», το παιχνίδι του crime και η μνήμη που αλλοιώνει την αλήθεια
15:40 Στη φυλακή άνδρας για επαναλαμβανόμενη ενδοοικογενειακή βία και απειλές κατά της συζύγου του
15:32 Νέα φάση μετασχηματισμού στα ΕΛΤΑ: Μεταφέρονται 30 καταστήματα – Ποια στην Δυτική Ελλάδα
15:24 Καλάβρυτα: Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη 11 Μαρτίου σε Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
15:16 Χριστοδουλίδης: Δεν καθορίζουμε την άμυνα μας σύμφωνα με την ενόχληση της Τουρκίας
15:08 Η Κατερίνα Καινούργιου εκνευρίστηκε επειδή φάνηκε να τρώει στον τηλεοπτικό αέρα
15:01 Πτώση 15χρονου μαθητή από τη Γαλλία σε ξενοδοχείο στα Εξάρχεια – Τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές
15:00 Η Κύπρος σε επιφυλακή μετά τις επιθέσεις Ιράν και Χεζμπολάχ – Τι μεταφέρει στην “Π” από το Παραλίμνι ο Θ. Νικολοβγένης
14:58 Ανδρουλάκης για Μελίνα Μερκούρη: «32 χρόνια μετά συνεχίζει να εμπνέει – Ο πολιτισμός είναι πυλώνας δημοκρατίας»
14:52 Τραμπ: «Περιμένουμε αντίποινα από το Ιράν ακόμη και στις ΗΠΑ»
14:52 Κοντογεώργης για κρίση στη Μέση Ανατολή: «Η οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο» – Έλεγχοι για αισχροκέρδεια και ανησυχία για ενέργεια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ