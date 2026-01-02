Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν τη Δευτέρα, τι θα συζητηθεί

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματιστεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, περίπου στις 16:00 ώρα Τουρκίας.

Όπως δήλωσε ο Ερντογάν σε Τούρκους δημοσιογράφους, λίγο μετά την προσευχή της Παρασκευής, η συνομιλία με το Οβάλ Γραφείο έχει ήδη κλειστεί. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να τεθούν οι εξελίξεις στη Γάζα και η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Πραγματοποιώ διαρκώς επαφές με τον Πούτιν, τον Ζελένσκι, τον Τραμπ και τους ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών. Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί μια άλλη σύνοδος κορυφής στο Παρίσι, η λεγόμενη «Διάσκεψη των Προθύμων», στην οποία θα παραστεί ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας εκ μέρους μου. Εν τω μεταξύ, θα έχω και άλλη μια επικοινωνία με τον κ. Τραμπ τη Δευτέρα γύρω στις 4 μ.μ., και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και της κατάστασης στην Παλαιστίνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας της Τουρκίας σε διεθνή μέτωπα, με τον Ερντογάν να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στις δύο κύριες συγκρούσεις.

