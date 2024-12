Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι – Βαρθολομαίου

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε τηλεφωνική συνομιλία την παραμονή των Χριστουγέννων με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Στη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την πνευματική στήριξη της Ουκρανίας και τις προσευχές του Πατριάρχη για τον ουκρανικό λαό.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το 2025 θα μπορούσε να είναι το έτος που θα φέρει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία και τον κόσμο. Ειδικότερα, ανέφερε ότι η Ουκρανία εργάζεται εντατικά για την επίτευξη αυτού του στόχου και εκτίμησε τα βήματα του Πατριαρχείου για την ενίσχυση της υποστήριξης της Ουκρανίας από την παγκόσμια θρησκευτική κοινότητα, καθώς και τις προσπάθειες για την επίτευξη πνευματικής ανεξαρτησίας της χώρας.

Ο Ζελένσκι ολοκλήρωσε την ανάρτησή του στο Twitter ευχαριστώντας τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τις ευχές του προς τον ουκρανικό λαό για δύναμη, θάρρος και τις ευλογίες του Θεού.

On the eve of Christmas, I spoke with His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew. I expressed my gratitude for His spiritual support of Ukraine and prayers for the Ukrainian people.

We deeply value the Patriarchate’s efforts to strengthen support for Ukraine within the…

