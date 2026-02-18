Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Στάρμερ: Προώθηση της ειρήνης στη Μ. Ανατολή, τι είπαν για Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κιρ Στάρμερ συμφώνησαν σε κοινή προσπάθεια για σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Τηλεφωνική επικοινωνία για διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας

18 Φεβ. 2026 9:12
Pelop News

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε η Downing Street.

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της σταθερότητας και της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την ενημέρωση της βρετανικής κυβέρνησης και το Reuters.

Παράλληλα, συζήτησαν τις εξελίξεις στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου. Η συνομιλία εντάσσεται στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών για ειρηνευτική διευθέτηση, με τις ΗΠΑ να διαδραματίζουν ρόλο διαμεσολάβησης σε πρόσφατες συναντήσεις.

Η Downing Street δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για τη διάρκεια ή συγκεκριμένα σημεία της συζήτησης, ενώ η ανακοίνωση έγινε εν μέσω εντατικοποίησης των διπλωματικών επαφών για τις κρίσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

