Τηλεφώνημα Ζελένσκι – Τραμπ μετά τις επιδρομές: «Πιέστε τον Πούτιν να σταματήσει»

Το μεσημέρι του Σαββάτου (11 Οκτωβρίου) πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο των σφοδρών ρωσικών επιθέσεων που έπληξαν για ακόμη μία φορά το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο.

Η επικοινωνία έλαβε χώρα μία ημέρα μετά τις πιο έντονες επιδρομές των τελευταίων μηνών, που είχαν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες ζημιές και διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Τραμπ να χρησιμοποιήσει τη διεθνή επιρροή του ώστε να πιέσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές. «Ο χειμώνας πλησιάζει και η Ρωσία επιχειρεί ξανά να βυθίσει την Ουκρανία στο σκοτάδι», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, περιοχές της Οδησσού στη νότια Ουκρανία παρέμεναν χωρίς ρεύμα το πρωί του Σαββάτου, έπειτα από τη νυχτερινή επίθεση των ρωσικών δυνάμεων. Πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς επιθέσεων που στοχεύουν τις ενεργειακές υποδομές της χώρας ενόψει του χειμώνα.

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς διαστάσεις των ζημιών, η ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK ανέφερε ότι πολλές συνοικίες της περιφέρειας επλήγησαν σοβαρά. Σε νεότερη ενημέρωσή της, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 240.000 νοικοκυριά, ωστόσο οι εργασίες συνεχίζονται σε αρκετά σημεία.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι–Τραμπ πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται και ο χειμώνας πλησιάζει. Ο Ουκρανός πρόεδρος επιδιώκει να επαναφέρει την Ουκρανία στο επίκεντρο των διεθνών συζητήσεων και να διασφαλίσει ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ θα συνεχιστεί, παρά το νέο πολιτικό κλίμα στην Ουάσιγκτον.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



