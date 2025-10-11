Τηλεφώνημα Ζελένσκι – Τραμπ μετά τις επιδρομές: «Πιέστε τον Πούτιν να σταματήσει»

Σε τηλεφωνική επικοινωνία προχώρησαν ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά τις πιο ισχυρές ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο. Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Τραμπ να ασκήσει πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν για να σταματήσουν οι αεροπορικές επιδρομές.

Τηλεφώνημα Ζελένσκι - Τραμπ μετά τις επιδρομές: «Πιέστε τον Πούτιν να σταματήσει»
11 Οκτ. 2025 19:12
Pelop News

Το μεσημέρι του Σαββάτου (11 Οκτωβρίου) πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο των σφοδρών ρωσικών επιθέσεων που έπληξαν για ακόμη μία φορά το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο.

Η επικοινωνία έλαβε χώρα μία ημέρα μετά τις πιο έντονες επιδρομές των τελευταίων μηνών, που είχαν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες ζημιές και διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Τραμπ να χρησιμοποιήσει τη διεθνή επιρροή του ώστε να πιέσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές. «Ο χειμώνας πλησιάζει και η Ρωσία επιχειρεί ξανά να βυθίσει την Ουκρανία στο σκοτάδι», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, περιοχές της Οδησσού στη νότια Ουκρανία παρέμεναν χωρίς ρεύμα το πρωί του Σαββάτου, έπειτα από τη νυχτερινή επίθεση των ρωσικών δυνάμεων. Πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς επιθέσεων που στοχεύουν τις ενεργειακές υποδομές της χώρας ενόψει του χειμώνα.

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς διαστάσεις των ζημιών, η ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK ανέφερε ότι πολλές συνοικίες της περιφέρειας επλήγησαν σοβαρά. Σε νεότερη ενημέρωσή της, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 240.000 νοικοκυριά, ωστόσο οι εργασίες συνεχίζονται σε αρκετά σημεία.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι–Τραμπ πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται και ο χειμώνας πλησιάζει. Ο Ουκρανός πρόεδρος επιδιώκει να επαναφέρει την Ουκρανία στο επίκεντρο των διεθνών συζητήσεων και να διασφαλίσει ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ θα συνεχιστεί, παρά το νέο πολιτικό κλίμα στην Ουάσιγκτον.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:12 Πάτρα: Μεγάλη συμμετοχή στις δωρεάν εξετάσεις μαστού του «Άλμα Ζωής» Αχαΐας – Εξετάστηκαν 185 πολίτες ΦΩΤΟ
21:00 Ο Μακρόν στην Αίγυπτο για τη συμφωνία Τραμπ: Στήριξη στο σχέδιο ειρήνης Ισραήλ – Χαμάς
20:51 Πρώτη ήττα για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
20:48 ΖΩΝΤΑΝΑ Η Αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου – Μια νύχτα φωτιάς και Ιστορίας στο Ενετικό Λιμάνι
20:36 Έσκαβε για δόλωμα και βρήκε χρυσάφι: Θησαυρός 6 κιλών έξω από τη Στοκχόλμη ΦΩΤΟ
20:24 Κατρίνης: «Η κυβέρνηση απαξιώνει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους»
20:20 Πυροβολισμοί σε πρακτορείο στοιχήματος στη Γερμανία: Τρεις τραυματίες στο Γκίσεν
20:12 Σφοδρή σύγκρουση στην Ερέτρια: Εγκλωβίστηκε γυναίκα μέσα σε όχημα, τραυματίας ένας άνδρας
20:00 Παράνομα εμβόλια ευλογιάς στα κοπάδια: Συναγερμός και παρέμβαση του Άρειου Πάγου
19:48 Έτσι υποδέχθηκαν τον Γιώργο Καράβα στο σπίτι: Το πάρτι της Ραφαέλλας μετά τον Άγιο Δομίνικο
19:36 Πειραιάς: Συνελήφθη 27χρονος με πάνω από 16.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων
19:30 Νέος σεισμός 6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Σε εγρήγορση οι αρχές μετά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα
19:24 Μάχη με τον καρκίνο δίνει ο Τζο Μπάιντεν: Υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία
19:12 Τηλεφώνημα Ζελένσκι – Τραμπ μετά τις επιδρομές: «Πιέστε τον Πούτιν να σταματήσει»
19:08 Πρώτη νίκη για τον Απόλλωνα, επέβαλε τον νόμο του ΦΩΤΟ
19:02 Τα κορίτσια της ΝΕΠ έμαθαν πολλά από τον ΑΝΟ Γλυφάδας – Φωτογραφίες/βίντεο/δηλώσεις
19:00 Ο Καθηγητής Σπύρος Ράγκος στην «Π»: Στο αμφιθέατρο δοκιμάζονται ιδέες
18:51 Σπουδαίες νίκες για Ατρόμητο και Διαγόρα στην Α΄ ΕΠΣ Αχαΐας
18:49 Χαμάς: «Δεν διαπραγματευόμαστε την παράδοση των όπλων» – Σκληρή απάντηση στον Τραμπ
18:48 «Η αγάπη δεν έχει σκοτάδι»: Συγκλονίζει η αδελφή της Γαρυφαλλιάς μετά την καταδίκη του δολοφόνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ