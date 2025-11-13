Τηλέμαχος Χυτήρης: «Ο Ανδρέας ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών – Οι νέοι πολιτικοί είναι κατασκευασμένοι»

Με ειλικρίνεια, νοσταλγία και αιχμές, ο Τηλέμαχος Χυτήρης μίλησε στον ΣΚΑΪ για τη σχέση του με τον Ανδρέα Παπανδρέου, φωτίζοντας άγνωστα επεισόδια από τη μεταπολιτευτική πολιτική ιστορία, αλλά και για τις σύγχρονες πολιτικές εξελίξεις. Ο πρώην υπουργός χαρακτήρισε τον Ανδρέα «τον τελευταίο των Μοϊκανών», ενώ άσκησε κριτική στις σημερινές πολιτικές προσωπικότητες, λέγοντας πως «οι νέοι πολιτικοί είναι κατασκευασμένοι».

Μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Τηλέμαχος Χυτήρης σχολίασε πως «ήταν εμφανές ότι προσπαθούσε να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου», τονίζοντας: «Άλλα τα μάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας. Έχω την εντύπωση ότι τον συμβουλεύουν λάθος. Αυτά δεν γίνονται εύκολα. Ο Ανδρέας είχε συναισθηματικό κόσμο, ήξερε τι απήχηση θα έχει κάθε του απόφαση στον απλό κόσμο».





Ο πρώην υπουργός περιέγραψε στιγμές από τη Σύνοδο Κορυφής των Καννών το 1995, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου, παρότι καταβεβλημένος, «τράβηξε την προσοχή όλων». Όπως θυμάται, «όταν ήρθε η σειρά του να μιλήσει, είδα να αφήνουν όλοι τα μολύβια κάτω και να τον παρακολουθούν. Όταν τελείωσε, του είπα “μπράβο, πρόεδρε” κι εκείνος απάντησε: “Μην αυταπατάσαι, παρακολουθούσαν πόσο αντέχω ακόμα”».

«Μου είπε τότε “είμαι ο τελευταίος των Μοϊκανών” και προφήτεψε ότι “οι νέοι πολιτικοί θα είναι κατασκευασμένοι – όχι άνθρωποι που βγαίνουν μέσα από τον λαό, αλλά εκείνοι που θα εξυπηρετούν συμφέροντα”», πρόσθεσε ο κ. Χυτήρης.





Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο του Ανδρέα Παπανδρέου στην προετοιμασία της συμφωνίας του Όσλο το 1993, αποκαλύπτοντας ότι «ο Μπιλ Κλίντον είχε μαζί του συνάντηση διάρκειας μιάμισης ώρας, παρότι το πρωτόκολλο προέβλεπε μόλις μισή». Μετά από αυτήν, ο Παπανδρέου είχε αποφασίσει να επισκεφθεί τις αραβικές χώρες — απόφαση που, όπως θυμάται, «οι εφημερίδες απέδωσαν τότε στη Δήμητρα Λιάνη για να τον πάει σε γιατρούς».

Ο Τηλέμαχος Χυτήρης μίλησε και για τις δύσκολες μέρες της ασθένειας του Παπανδρέου το 1988 στο Λονδίνο: «Με πήραν από το Μαξίμου να πάω να ενημερώνω τους δημοσιογράφους. Μόλις τον είδα, μου είπε: “Καλώς ήρθες στην κόλαση”. Και πράγματι, η κόλαση ήταν η σχέση με τα ΜΜΕ, που δεν ήθελαν να μάθουν τι συμβαίνει, αλλά ήταν σίγουροι ότι θα πεθάνει».





Σε εκείνες τις στιγμές, όπως διηγείται, ο Ανδρέας δεν έχανε το χιούμορ του: «Μια εφημερίδα έγραφε “Φυτό ο Ανδρέας”. Όταν του το είπα, μου απάντησε: “Λέει τουλάχιστον τι φυτό είμαι;”».

Για το περίφημο νεύμα του προς τη Δήμητρα Λιάνη, είπε: «Με αυτόν τον τρόπο απάντησε σε όλους εκείνους που επιδίωκαν άλλα πράγματα».

Μιλώντας για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, ο Τηλέμαχος Χυτήρης ήταν κατηγορηματικός: «Το ΠΑΣΟΚ σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το Κίνημα του Ανδρέα. Η Δημοκρατία θέλει διαφορά και λαϊκή συμμετοχή. Αν δεν έχεις διαφορά, δεν μπορείς να περπατήσεις».





Τέλος, αποκάλυψε ένα άγνωστο περιστατικό με τον Ανδρέα Παπανδρέου: «Μια Κυριακή μού είπε να έρθω μαζί του να δοκιμάσουμε το καινούργιο πρωθυπουργικό αυτοκίνητο. “Κάτσε πίσω”, μου είπε. Του απάντησα “θα λένε ποιος είναι αυτός που έχει για οδηγό τον Ανδρέα”. Κι εκείνος μου είπε “έχω λόγο” και άρχισε να τρέχει στις στροφές του Διονύσου. Σφύριζαν τα λάστιχα κι εγώ πίσω πάγωσα. Όταν γυρίσαμε, του είπα: “Πρόεδρε, προτιμώ να κυβερνάτε τη χώρα παρά να οδηγείτε”».





