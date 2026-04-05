Τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ τη Μεγάλη Δευτέρα

05 Απρ. 2026 18:50
Pelop News

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απευθύνει τηλεοπτικό μήνυμα το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, με αντικείμενο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, μετά την ομιλία θα προεδρεύσει στις 13:00 σε σύσκεψη για την κατάσταση στην ελληνική αγορά, εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στο κυριακάτικο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός επανέφερε το αφήγημα της μάχης με το «βαθύ κράτος», χωρίς να σχολιάσει τις δικογραφίες που αφορούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, «δύο στοιχεία που συναντήθηκαν, δυστυχώς, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», ενώ τόνισε ότι τα προβλήματα του οργανισμού έχουν πλέον ξεπεραστεί μετά την ενσωμάτωσή του στην ΑΑΔΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι σήμερα οι αποζημιώσεις των αγροτών καθορίζονται ψηφιακά, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, με μετρήσεις μέσω δορυφόρων και σύγχρονων συστημάτων για τον έλεγχο καλλιεργειών και ζωικού κεφαλαίου.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι τα διδάγματα από την υπόθεση παραμένουν σημαντικά για την αποτελεσματική στήριξη των αγροτών και ως νέα αφετηρία για την αντιπαράθεση με το «βαθύ κράτος». Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα αναλυθεί εκτενέστερα στο τηλεοπτικό μήνυμα της Μεγάλης Δευτέρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-05/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ