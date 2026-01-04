Tιμές Ελλάδας, μισθοί Ευρώπης, αυτοψία της «Π» σε σούπερ μάρκετ της Ρώμης

Παρά τις συνεχείς και συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση για να αυξήσει τον κατώτατο μισθό των Ελλήνων πολιτών, μια απλή επίσκεψη σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δείχνει ότι η πατρίδα μας παραμένει χαμηλά σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης σε σχέση με πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ενωση.



Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» βρέθηκε πρόσφατα στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, τη Ρώμη και, μεταξύ άλλων, έκανε αυτοψία σε σουπερ μάρκετ γνωστής γαλλικής αλυσίδας, η οποία έχει υποκαταστήματα στην Αθήνα και μέχρι πρόσφατα διατηρούσε κάτι αντίστοιχο και στην Πάτρα.

Η αυτοψία μας, μας έδειξε ότι σε πολλά βασικά είδη διατροφής, από αυτά δηλαδή που μπαίνουν σε καθημερινή βάση στο τραπέζι κάθε νοικοκυριού, οι τιμές είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με την Ελλάδα, όμως το αντίβαρο είναι ότι ο μέσος μισθός στην Ιταλία είναι αρκετά υψηλότερος σε σχέση με τη χώρα μας.



Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για την Ιταλία -με προσαρμογή στην περιφέρεια Λάτιο, όπου ανήκει η Ρώμη- ένας μέσος μισθός μετά φόρων και εισφορών κινείται περίπου στα 1.850 με 1.950 ευρώ τον μήνα για υπαλλήλους γραφείου και στα 1.600 έως 1.650 ευρώ τον μήνα για τους εργαζομένους σε χειρωνακτικές εργασίες.

Και μιλάμε για μια οικονομία, όπως είναι η ιταλική, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, δανείζεται με υψηλά επιτόκια και η κυβέρνησή της υπό την Τζόρτζια Μελόνι προχώρησε σε σημαντικές περικοπές στον προϋπολογισμό του 2026.



Στη χώρα μας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την ERGANI (δηλαδή εκείνα που αφορούν τον μηνιαίο μέσο μικτό μισθό), ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν περίπου 1.322 ευρώ τον μήνα το 2024 κι έκλεισε κοντά στα 1.440 ευρώ τον μήνα για το 2025. Βλέπουμε δηλαδή, ότι η Ελλάδα έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει για να φτάσει να προσφέρει στους εργαζομένους της έναν μέσο μισθό σε αξιόλογο επίπεδο.



ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Πάμε, όμως, να δούμε τα ευρήματα της αυτοψίας που κάναμε και τα οποία είναι ενδεικτικά με βάση ορισμένα προϊόντα που κάθε νοικοκυριό βάζει στο τραπέζι του. Εχουμε και λέμε λοιπόν:

– Ενα κουτί γάλα στο σούπερ μάρκετ ξεκινά από 1,25 ευρώ και ανεβαίνει, όσο δηλαδή περίπου και στην Ελλάδα.

– Ενα πακέτο ψωμί τοστ ξεκινά από 1,15 ευρώ, όσο και στην χώρα μας.

– Ενα πακέτο ρύζι ξεκινά από 0,69 ευρώ κι ένα κουτί ζυμαρικά από 1,65 ευρώ, τιμές που είναι ίσως και χαμηλότερες από ό,τι στα ελληνικά σουπερ μάρκετ.

– Ενα κουτάκι γιαούρτι ξεκινά από τα 1,35 ευρώ και φτάνει ακόμη και τα 2,05 ευρώ, ανάλογα με την εταιρεία και τον τύπο.

– Μια συσκευασία πατατάκια (τσιπς) κοστίζει 0,99 ευρώ, όσο περίπου και στην Ελλάδα.

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Εν κατακλείδι, το «τέρας» της ακρίβειας, κυρίως στο σούπερ μάρκετ, είναι αυτό που καθημερινά αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά και σύμφωνα με έρευνα απασχολεί περισσότερο τους Ελληνες. Οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες και οι διαφορές αποτυπώθηκαν και κατά τη διάρκεια της φετινής εορταστικής περιόδου, όταν τα νοικοκυριά επιχείρησαν να πλαισιώσουν τα χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα οικογενειακά τραπέζια τους και συνάντησαν αρκετές δυσκολίες.

