Τιμητική βράβευση για τον Αντιδήμαρχο Αιγιαλείας Γιώργο Φραγκονικολόπουλο για το έργο του στα αδέσποτα ζώα

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της συνεχούς προσπάθειας του Αντιδημάρχου για τα αδέσποτα ζώα της περιοχής μας, μιας προσπάθειας που βασίζεται στην αγάπη, την επιμονή και τη συνεργασία με ανθρώπους και φορείς που νοιάζονται πραγματικά για την ευζωία των ζώων.

Τιμητική βράβευση για τον Αντιδήμαρχο Αιγιαλείας Γιώργο Φραγκονικολόπουλο για το έργο του στα αδέσποτα ζώα
12 Δεκ. 2025 15:16
Pelop News

Με ιδιαίτερη χαρά ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοινώνει τη βράβευση του Αντιδημάρχου Αιγιαλείας, κ.Γιώργου Φραγκονικολόπουλου, από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της πρώτης τελετής βραβείων «Ηρωικές Καρδιές», η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της συνεχούς προσπάθειας του Αντιδημάρχου για τα αδέσποτα ζώα της περιοχής μας, μιας προσπάθειας που βασίζεται στην αγάπη, την επιμονή και τη συνεργασία με ανθρώπους και φορείς που νοιάζονται πραγματικά για την ευζωία των ζώων.

Με την επιστροφή του στο Αίγιο, ο κ. Φραγκονικολόπουλος παρουσίασε το βραβείο και δήλωσε:

«Είναι μια βαθιά συγκίνηση και μεγάλη τιμή για όλους μας. Το έργο αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά είναι απαραίτητο. Κάθε μέρα ερχόμαστε πιο κοντά σε ψυχές που δεν έχουν φωνή και αυτό μας γεμίζει δύναμη. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι φροντίζουν με αγάπη και συνέπεια τα αδέσποτα ζώα. Σε έναν μεγάλο Δήμο, με πολλές προκλήσεις, μια τέτοια διάκριση μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε. Χρειαζόμαστε μια κοινωνία πιο ανθρώπινη, πιο τρυφερή, πιο κοντά στα ζώα».

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, με τη σειρά του, συνεχάρη τον Αντιδήμαρχο και ανέφερε:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Γιώργο για το έργο του. Με δουλειά, επιμονή και πραγματικό ενδιαφέρον, έχει καταφέρει να αλλάξει προς το καλύτερο τον τρόπο που ο Δήμος μας αντιμετωπίζει το θέμα των αδέσποτων ζώων. Η βράβευσή του είναι και δική μας χαρά και περηφάνια. Συνεχίζουμε δίπλα του, για να προσφέρουμε στα ζώα της περιοχής μας τη φροντίδα που τους αξίζει».

Ο Δήμος Αιγιαλείας παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη βελτίωση των συνθηκών για τα αδέσποτα ζώα και στη στήριξη όλων όσοι εργάζονται καθημερινά με σεβασμό και αγάπη προς αυτά.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:21 Φοινικούντα: Το προφίλ του 32χρονου επιχειρηματία που συνελήφθη για την διπλή δολοφονία
18:11 Με τρεις απουσίες η Παναχαϊκή κόντρα στον Μιλτιάδη
18:00 Αλέξης Τσίπρας: Πού οφείλεται ο «έρωτάς» του για την Πάτρα
17:55 Τσιτσιπάς: Δεν καταθέτει δίπλωμα, ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ. στην Αττική Οδό
17:45 Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!
17:36 Σύλληψη οικιακής βοηθού που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
17:30 Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που συνελήφθη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
17:22 Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ
17:11 Πατρών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Δερβενίου, ΦΩΤΟ
17:08 Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup
17:00 Υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα – Που κυμαίνονται οι τιμές φέτος για τις γιορτές
16:52 Κωνσταντινούπολη: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δική του Εκρέμ Ιμάμογλου
16:44 Μετανάστες μπήκαν στην Πολωνία μέσω τούνελ στα σύνορα με Λευκορωσία
16:36 Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται
16:28 Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Η ανάρτηση του ηθοποιού
16:25 «Οχι» από ΕΠΣ Αχαΐας στον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ
16:20 Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι: Πυρετός διαβουλεύσεων για το ουκρανικό
16:12 Ολυμπιακός Πατρών: Η περιοδεία στην Τουρκία το 1933
16:04 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο αναπληρωτής υπουργός διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το τρένο στην Πάτρα»
15:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ