Τιμητική βράβευση για τον Αντιδήμαρχο Αιγιαλείας Γιώργο Φραγκονικολόπουλο για το έργο του στα αδέσποτα ζώα

Με ιδιαίτερη χαρά ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοινώνει τη βράβευση του Αντιδημάρχου Αιγιαλείας, κ.Γιώργου Φραγκονικολόπουλου, από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της πρώτης τελετής βραβείων «Ηρωικές Καρδιές», η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της συνεχούς προσπάθειας του Αντιδημάρχου για τα αδέσποτα ζώα της περιοχής μας, μιας προσπάθειας που βασίζεται στην αγάπη, την επιμονή και τη συνεργασία με ανθρώπους και φορείς που νοιάζονται πραγματικά για την ευζωία των ζώων.

Με την επιστροφή του στο Αίγιο, ο κ. Φραγκονικολόπουλος παρουσίασε το βραβείο και δήλωσε:

«Είναι μια βαθιά συγκίνηση και μεγάλη τιμή για όλους μας. Το έργο αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά είναι απαραίτητο. Κάθε μέρα ερχόμαστε πιο κοντά σε ψυχές που δεν έχουν φωνή και αυτό μας γεμίζει δύναμη. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι φροντίζουν με αγάπη και συνέπεια τα αδέσποτα ζώα. Σε έναν μεγάλο Δήμο, με πολλές προκλήσεις, μια τέτοια διάκριση μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε. Χρειαζόμαστε μια κοινωνία πιο ανθρώπινη, πιο τρυφερή, πιο κοντά στα ζώα».

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, με τη σειρά του, συνεχάρη τον Αντιδήμαρχο και ανέφερε:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Γιώργο για το έργο του. Με δουλειά, επιμονή και πραγματικό ενδιαφέρον, έχει καταφέρει να αλλάξει προς το καλύτερο τον τρόπο που ο Δήμος μας αντιμετωπίζει το θέμα των αδέσποτων ζώων. Η βράβευσή του είναι και δική μας χαρά και περηφάνια. Συνεχίζουμε δίπλα του, για να προσφέρουμε στα ζώα της περιοχής μας τη φροντίδα που τους αξίζει».

Ο Δήμος Αιγιαλείας παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη βελτίωση των συνθηκών για τα αδέσποτα ζώα και στη στήριξη όλων όσοι εργάζονται καθημερινά με σεβασμό και αγάπη προς αυτά.

