Τιμητική βράβευση της Αναστασίας Κουμούση από την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάσθηκε σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, η Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου, στο ιστορικό Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Τρυπητής, πολιούχου της πόλεως του Αιγίου.

Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ετελέσθη ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, πλαισιουμένου υπό Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ παρέστη συμπροσευχόμενος εν τω Ιερώ Βήματι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος.

Κατά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος προέβη στην τιμητική βράβευση της Ελλογιμωτάτης κ. Αναστασίας Κουμούση, Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, εις έκφρασιν ευγνωμοσύνης και αναγνωρίσεως της πολυτίμου μακροχρόνιας προσφοράς της στην προστασία, διαφύλαξη και ανάδειξη των ιστορικών μνημείων Ορθοδόξου πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως.

Κατά την ομιλία που απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος προς τους συμμετέχοντες στην τιμητική εκδήλωση, επεσήμανε:

«Η κ. Κουμούση προσέφερε, κατά τα είκοσι έτη της θητείας της, έργο ουσιαστικό και πολύτιμο, αναλαμβάνοντας τον γενικό συντονισμό και την επιστημονική επίβλεψη σημαντικών έργων στερέωσης, αποκατάστασης και συντήρησης εκκλησιαστικών μνημείων της τοπικής μας Εκκλησίας. Το προαναφερθέν λίαν απαιτητικό και πολυδιάστατο έργο της κ. Κουμούση και των εκλεκτών συνεργατών αυτής αποτελεί καρπό συστηματικής και υπεύθυνης συνεργασίας μεταξύ της Εκκλησίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, μέσα από την οποία αποδείχθηκε έμπρακτα ότι η προστασία της εκκλησιαστικής κληρονομιάς αποτελεί κοινό χρέος και κοινή ευθύνη όλων μας.

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται πρόδηλο ότι η σημερινή βράβευση δεν συνιστά απλώς έκφραση προσωπικής ευγνωμοσύνης, αλλά και δημόσια αναγνώριση της αξίας της επιστημονικής διακονίας στον χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού, προς ανάδειξη της σημασίας της σοβαρής, τεκμηριωμένης και υπεύθυνης εργασίας, η οποία αποφέρει καρπούς διαχρονικούς.

Η αποκατάσταση των εκκλησιαστικών μνημείων αφορά πρωτίστως στη διαφύλαξη της ιστορικής πορείας και συνέχειας της Εκκλησίας μας και της δυνατότητάς της να μαρτυρεί την πίστη μέσα από τον χώρο, την εικόνα και το γραπτό κείμενο, ως ζωντανά στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο έργο αποκατάστασης του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Τρυπητής, καθώς και στα μεγάλης σημασίας έργα που υλοποιήθηκαν στις παλαίφατες Ιερές Μονές Μεγάλου Σπηλαίου, Παμμεγίστων Ταξιαρχών και Αγίας Λαύρας, καθώς και σε ιστορικούς Ναούς της Μητροπόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος ολοκλήρωσε την ομιλία του απευθυνόμενος προσωπικά προς την τιμηθείσα:

«Με αισθήματα χαράς και ευγνωμοσύνης, η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας προβάλλει τη σημερινή τιμητική σας διάκριση ως υποδειγματικό ορόσημο στην πορεία της, καθώς απευθύνεται σε ένα πρόσωπο που εργάζεται με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επιστημονική συνέπεια και σεβασμό, για την προάσπιση και ανάδειξη της εκκλησιαστικής και πολιτισμικής μας ταυτότητας.

Κατόπιν τούτου, σύμπας ο ιερός κλήρος και ο ευσεβής λαός της Θεοσώστου Επαρχίας των Καλαβρύτων και της Αιγιαλείας σάς εύχονται ο εν Τριάδι Προσκυνούμενος Θεός, διά πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου της Τρυπητής, της προστάτιδος του Ιερού τούτου Προσκυνήματος και πολιούχου της πόλεως του Αιγίου, να σάς χαρίζει υγεία, δύναμη και φωτισμό, ώστε να συνεχίζετε να αποτελείτε πρότυπο ενθέου ζήλου και επιστημονικής υπευθυνότητας για κάθε άνθρωπο, ο οποίος εργάζεται υπέρ της διαφυλάξεως της πνευματικής και ιστορικής μαρτυρίας του τόπου μας, διακονώντας με ήθος την Εκκλησία και το Έθνος.».

Ακολούθως, η κ. Κουμούση, κατά την αντιφώνησή της, ευχαρίστησε με ιδιαίτερη συγκίνηση τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο για την απονομή της τιμητικής διακρίσεως και για την προσφορά προς αυτήν αγιογραφημένης εικόνας της Παναγίας Τρυπητής, ως πνευματικού ενθυμήματος και ευλογίας. Παράλληλα, απηύθυνε εγκάρδιες ευχαριστίες και προς τους δύο Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες κ. Αμβρόσιο και κ. Ιερώνυμο, για την επί σειρά ετών αγαστή και γόνιμη συνεργασία τους, η οποία επέτρεψε την υλοποίηση σημαντικών έργων διασώσεως και αποκαταστάσεως εκκλησιαστικών μνημείων, κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας εκφράζει την ειλικρινή και βαθύτατη ευγνωμοσύνη της προς την Ελλογιμωτάτη κ. Αναστασία Κουμούση για τη μακρόχρονη, πολύπλευρη και ανεκτίμητη προσφορά της στον τομέα της διασώσεως και αναδείξεως των εκκλησιαστικών μνημείων της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι η συμβολή της αποτελεί πρότυπο υπεύθυνης επιστημονικής διακονίας και ανιδιοτελούς συνεργασίας, με σεβασμό στην Ιστορία, τον Πολιτισμό και την Εκκλησιαστική μας Παράδοση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



