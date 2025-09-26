Τιμολόγια Ρεύματος: Έρχονται αυξήσεις στους λογαριασμούς τον Οκτώβριο

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα εισέρχεται σε μία περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και σημαντικών μεταρρυθμίσεων τον Οκτώβριο, καθώς οι καταναλωτές αναμένεται να δουν αυξήσεις στα κυμαινόμενα (πράσινα και κίτρινα) τιμολόγια, ενώ παράλληλα τίθενται σε εφαρμογή κρίσιμες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία της χονδρικής αγοράς δείχνουν αύξηση περίπου 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με τις τιμές να έχουν φτάσει κατά μέσο όρο τα 88,47 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 73,15 ευρώ τον Αύγουστο.

Πού θα κυμανθούν οι τιμές ρεύματος

Οι πρώτες εκτιμήσεις και τα στοιχεία από τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δείχνουν ότι η μείωση που παρατηρήθηκε στους λογαριασμούς του Σεπτεμβρίου (λόγω των χαμηλών τιμών χονδρικής του Αυγούστου) δύσκολα θα συνεχιστεί. Αντιθέτως:

Ανοδική Τάση στη Χονδρική: Η μέση τιμή χονδρικής του ρεύματος (Market Clearing Price – MCP) τον Σεπτέμβριο κατέγραψε άνοδο περίπου 20% έως 29% σε σχέση με τον Αύγουστο. Αυτή η αύξηση αναμένεται να μετακυλιστεί στα πράσινα (Ειδικά) και κίτρινα (Κυμαινόμενα) τιμολόγια του Οκτωβρίου, τα οποία διαμορφώνονται με βάση την πορεία της χονδρικής τιμής του προηγούμενου μήνα.

Πιο Ήπια Εικόνα: Παρά την άνοδο του Σεπτεμβρίου, η εικόνα για τον Οκτώβριο εκτιμάται ότι θα είναι πιο ήπια από ό,τι θα μπορούσε να είναι, καθώς οι τιμές ισορρόπησαν προς το τέλος του Σεπτεμβρίου, κυρίως λόγω της αυξημένης συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ασφαλές Καταφύγιο τα «Μπλε» (Σταθερά): Μέσα σε αυτό το κλίμα διακυμάνσεων, τα μπλε (Σταθερά) τιμολόγια συνεχίζουν να αποτελούν το μοναδικό «ασφαλές καταφύγιο» για τους καταναλωτές. Όσοι έχουν επιλέξει σταθερό τιμολόγιο για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, παραμένουν προστατευμένοι από τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Η στροφή προς τα μπλε τιμολόγια φαίνεται να κερδίζει εκ νέου έδαφος.

Το νέο πλαίσιο για τα «Κόκκινα» Τιμολόγια

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων στη λιανική αγορά, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) αναμένεται να λάβει αποφάσεις στα τέλη Οκτωβρίου για το νέο πλαίσιο των «κόκκινων» (Δυναμικών) τιμολογίων.

Τα κόκκινα τιμολόγια θα αντικατοπτρίζουν την τιμή της ενέργειας σε πραγματικό χρόνο , με τη χρέωση να αλλάζει ανά ώρα ή ακόμα και ανά 15λεπτο (με την εφαρμογή των νέων προϊόντων).

Προϋπόθεση: Απαιτούν έξυπνο μετρητή (smart meter) και απευθύνονται σε καταναλωτές που μπορούν και θέλουν να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους στις διακυμάνσεις των τιμών, ώστε να επωφελούνται από τις χαμηλές τιμές.

Εξετάζεται αν θα αποτελέσουν αυτόνομη κατηγορία τιμολογίων ή υποκατηγορία των μπλε (σταθερών).

