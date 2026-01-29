Τιμωρήθηκαν, αλλά κανονικά στο Μουντιάλ Σενεγάλη και Μαρόκο

Μαρόκο και Σενεγάλη τιμωρήθηκαν από την CAF για τα… παρατράγουδα στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αλλά δεν θα χάσουν τελικά το “εισιτήριο” για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Η FIFA εμφανιζόταν να εξετάζει ακόμη και τον αποκλεισμό τους από το Μουντιάλ 2026, μετά τα επεισόδια των παικτών τους στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αλλά με βάση και τις τιμωρίες της CAF, τόσο το Μαρόκο, όσο και η Σενεγάλη απέφυγαν τα χειρότερα.

Οι ποινές αφορούσαν παίκτες των δύο ομάδων και συγκεκριμένα των Πάπε Τιάου, Ιλιμάν Ντιαγέ, Ισμαΐλα Σαρ, Χακίμι και Ισμαέλ Σαϊμπάρι, οι οποίοι επίσης όμως, θα είναι τιμωρημένοι μόνο για τις διοργανώσεις της CAF και όχι σε αυτές της FIFA.

