Νέος περίπατος της Ελλάδας με τη Γερμανία και πρωτιά στον Όμιλο

Η Εθνική μας ομάδα είχε κέφια και απέναντι στη Γερμανία, την οποία νίκησε με τον εντυπωσιακό 26-5 και πήρε την πρώτη θέση στον Α’ Όμιλο του Ευρωπαϊκού. Επόμενο παιχνίδι για την Εθνική μας το μεσημέρι του Σαββάτου (31/01, 15:00), όταν και θα παίξει με την Ιταλία για τη Β’ φάση.

Ο αγώνας
Χωρίς ισχυρή αντίσταση άρχισε και το τρίτο παιχνίδι της η Εθνική στο Ευρωπαϊκό της Φουντσάλ.

Η Βάσω Πλευρίτου άνοιξε το σκορ με εκτέλεση πέναλτι και η αδερφή της, Ελευθερία, έκανε δύο τα τέρματά μας.

Η Τριχά είχε την ασίστ και η Μυριοκεφαλιτάκη το τελείωμα για το 3-0, με τη Βάσω Πλευρίτου με υπέροχη λόμπα από τα πλάγια να “γράφει” το 4-0.

Η Γερμανία μείωσε προσωρινά με την Μπούικα, όμως μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε εκτοξεύσει τη διαφορά στο +4 (7-1) με τις Μυριοκεφαλιτάκη, Σιούτη και Βάσω Πλευρίτου.

Το δεύτερο οκτάλεπτο άρχισε με τη Γρηγοροπούλου να πετυχαίνει το πρώτο της γκολ σε Ευρωπαϊκό για το 8-1.

Η Ξενάκη με δύο σερί τέρματα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 10-2, με τις Φουντωτού και Πάτρα να δίνουν διψήφια διαφορά στην Ελλάδα (12-2).

Η κορυφαία παίκτρια πόλο στον κόσμο για το 2025, Φωτεινή Τριχά, συνδέθηκε με τα γερμανικά δίχτυα για το 13-2, που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Το τρίτο οκτάλεπτο άρχισε με την Μπούικα να κάνει το 2/2 στα πέναλτι και να σημειώνει και το τρίτο γκολ της Γερμανίας (13-3).
Ωστόσο, η Ελευθερία Πλευρίτου ανέλαβε και πάλι δράση και με δύο γκολ έκανε το 15-3.

Η ασταμάτητη Μυριοκεφαλιτάκη πήρε την μπαγκέτα του σκοραρίσματος για το 17-3, ενώ η Βάσω Πλευρίτου με βολίδα έβαλε και τη Σέκουλιτς στην εστία της (18-3).

Η τρίτη περίοδος τελείωσε με 19-3 για τη “γαλανόλευκη” με σκόρερ τη Μυριοκεφαλιτάκη.

Τα 8λεπτα: 7-1, 6-1, 6-1, 7-2

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 3, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 7, Καρύτσα, Καραγιάννη 2.

Γερμανία (Μαξ Σέφερ): Χένμπιχνερ, Βόσεμπεργκ, Πλοτζ, Ίρα Ντέικε, Γκέσα Ντέικε, Ρίεκ, Φρι, Λούντβιγκ, Μπούικα, Στούεβε, Σωπιάδου, Σέκουλιτς, Κμιλ, Πόλιτζε

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στον Α’ Όμιλο
Ελλάδα – Γερμανία 26-5
29/01 20:45 Γαλλία – Σλοβακία
Η βαθμολογία στον Α’ Όμιλο
Ελλάδα 9
Γαλλία 3 *
Γερμανία 3
Σλοβακία 0 *
* παιχνίδι λιγότερο

